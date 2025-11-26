AKTUELNO

Politika

Podnet amandman na predlog budžeta 2026. za obezbeđenje energetske stabilnosti zemlje

Izvor: Euronews, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Za tu namenu prvobitno je bio planiran iznos od 600 miliona dinara, a predloženom izmenom ova stavka se uvećava na 164,6 milijardi dinara

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" podnela je danas Narodnoj skupštini amandman na Predlog zakona o budžetu za narednu godinu, u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje.

Amandman predviđa izdvajanje dodatnih 164 milijarde dinara (približno 1,4 milijarde evra) za nabavku "finansijske imovine".

Za tu namenu prvobitno je bio planiran iznos od 600 miliona dinara, a predloženom izmenom ova stavka se uvećava na 164,6 milijardi dinara, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je sinoć da će u Skupštini Srbije biti predložen amandman na Predlog zakona o budžetu koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS.

Na sednici parlamenta koja je počela u utorak razmatra se Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu sa pratećim zakonima.

Autor: D.Bošković

#Budžet

#amandman

#energetska stabilnost

#predlog

POVEZANE VESTI

Društvo

Suficit budžeta u prvoj polovini godine: Ovi troškovi porasli najviše

Beograd

ISPLATA ĐAČKE POMOĆI ZAVRŠENA! Šapić: Svesni smo koliko ovaj novac znači roditeljima

Politika

Siniša Mali za Pink: Imamo 5,5 milijardi evra na računu, potpuno smo likvidni

Politika

Vlada Srbije usvojila predlog Zakona o budžetu za 2025. godinu: Za kapitalne investicije rekordan novac

Hronika

NAORUŽANI RAZBOJNIK PRIŠAO KOMBIJU I NAREDIO OBEZBEĐENJU DA KRENE: Mladen Mijatović se oglasio i otkrio najnovije detalje pljačke kod Novog Pazara (VI

Društvo

Sjajne vesti za Srbe: Nova raspodela novca do kraja ove godine, proverite da li imate pravo na nju