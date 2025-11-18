NAORUŽANI RAZBOJNIK PRIŠAO KOMBIJU I NAREDIO OBEZBEĐENJU DA KRENE: Mladen Mijatović se oglasio i otkrio najnovije detalje pljačke kod Novog Pazara (VIDEO)

Kombi preduzeća za transport novca u kojem se nalazilo 235 miliona dinara bio je na meti naoružanih razbojnika.

- Prvi rezultati istrage ukazuju da se kombi kretao na relaciji Kragujevac - Novi Pazar i da je u jednom trenutku dvočlana posada zaustavila kombi ispred jedne prodavnice na putu Raška - Novi Pazar - naveo je novinar TV Pink Mladen Mijatović na svom Instagram nalogu.

Kako dalje navodi, jedan član posade, pripadnik obezbeđenja, izašao je iz kombija i ušao u prodavnicu.

- U tom trenutku, prema dosadašnjoj istrazi, naoružani razbojnik prišao je kombiju i naredio drugom članu obezbeđenja da startuje vozilo. 35 minuta kasnije, prema dosadašnjoj istrazi, razbojnik je izbacio člana obezbeđenja iz kombija i oteo mu pištolj. Član obezbeđenja je odmah slučaj prijavio policiji, a pripadnici MUP-a nedugo zatim pronašli su zapaljen kombi bez novca. Sumnja se da je razbojnik, najverovatnije sa saučesnicima, pobegao ka AP Kosovo i Metohija - otkriva Mijatović.

Kako smo ranije pisali, u jednoj od najdrskijih pljački poslednjih godina na području Novog Pazara, maskirani razbojnici presreli su sinoć specijalno vozilo za transport novca i, prema prvim procenama, odneli oko dva miliona evra. Oteti novac pripada Poštanskoj štedionici.

