ŠTA TREBA DA URADITE SA NOVČIĆEM IZVUČENIM IZ ČESNICE? Mnogi ne znaju običaj do kraja

Česnica se tradicionalno mesi za Božić i predstavlja jedan od simbola ovog važnog hrišćanskog praznika.

Božić i svi običaji koji ga prate su jedan od omiljenih delova godine, a tradicionalno česnica zauzima glavno mesto. Obično se najviše deca raduju izvlačenju novčića iz česnice, a veruje se da ko ga dobije - imaće uspešnu godinu.

Jedno od glavnih pitanja koje se nameće kada prođe euforija i izvučemo paricu jeste i šta se radi sa njom nakon Božića?

Prema običajima, novčić mora da se čuva, strogo morate paziti da ga ne izgubite ili bacite, a ono što je najvažnije jeste da ne sme da bude kod one osobe koja ga je izvukla.

Neko od ukućana treba da "otkupi" novčić od onoga ko je imao sreću da ga nađe i onda ostavi pored ikone gde treba da stoji sve do narednog Božića.

Postoji bezbroj običaja za Božić, kao i za svaki drugi praznik, oni se čak i razlikuju od mesta do mesta, ali ovaj je na neki način univerzalan i svi ga poštuju.

Autor: Jovana Nerić