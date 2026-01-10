OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Ne kaže se 'Nutela', a mnogi nepravilno izgovaraju i nazive ovih 8 namirnica

Svi koji su se ikada ustručavali da naruče jelo ili piće koje zaista žele, iz straha da će zvučati smešno, znaju kako to izgleda: neka imena hrane jednostavno su teška za izgovor.

Bilo da su u pitanju jela, brendovi koje mnogi ljudi pogrešno izgovaraju, ili sastojci, to može biti prava jezička zamka na tanjiru. U nastavku su neka od najčešće pogrešno izgovaranih imena hrane – i kako bi zapravo trebalo da ih izgovaramo, prenosi MSN.

1. Latte

Ovo piće toliko često ljudi naručuju da biste pomislili da svi znamo kako se ime izgovara, a ipak često postoje debate o tome kako tačno treba izgovoriti „latte“ – naročito koliko dugo i naglašeno treba da traju samoglasnici. Ovaj kremasti napitak, obično napravljen od duplog espressa sa dodatkom parenog mleka, izgovara se kao „la-te“. Tehnički, kafa je latte macchiato, jer samo „latte“ na italijanskom znači „mleko“.

2. Sriracha

Ponekad neki sastojak postane pravi hit, iako mnogi ne znaju kako se pravilno izgovara njegovo ime. Sriracha je savršen primer za to. Ovaj začinjeni, kiseli tajlandski sos, napravljen od crvenih jalapeño papričica, belog luka, sirćeta, šećera i soli, stekao je kultni status — ljubitelji ga preliju preko škampa, jaja, pomfrita… Njegovo ime može delovati kao jezička prepreka, ali zapravo je jednostavno: preskočite prvo „r“ i izgovarajte „si-ra-ča“.

3. Quesadilla

Quesadilla je jedna od onih reči zbog koje može da vam „pozli“ dok čekate u redu u meksičkom restoranu. Ispravan izgovor je „ke-sa-di-lja“ ili, na španskom, „ke-sa-te-ja“. Znači „mali sirasti zalogaj“, a ove popularne kesadilje prave se od tortilja koje se preklapaju preko sira i drugih sastojaka, pa se peku na tiganju dok se fil ne rastopi.

4. Burrata

Buffalo mozzarella je osvežavajuće kremasti užitak, ali burrata diže stvar na viši nivo. Izgovara se „bu-ra-ta“ – i to je gotovo jednako prelepo kao i sam sir.

5. Gouda

Ime ovog polutvrdog sira od kravljeg mleka može biti komplikovanije za izgovor nego što deluje. Proizvodi se u Južnoj Holandiji, pa se treba izgovarati sa holandskim „g“ koji zvuči kao grleno „h“, kao da čistite grlo, pa otprilike „gh-ou-da“. Može da se izgovori i malo jednostavnije kao „hau-da“.

6. Espresso

Bez obzira koliko ste zauzeti, ovaj mali napitak od kafe se ne izgovara kao „eks-pre-so“. Pojedinačna doza kafe, pravilno servirana sa kremom boje karamele, izgovara se kao „es-pre-so“.

7. Dr. Oetker

Ljubitelji kolača i fanovi pice verovatno su upoznati sa Dr. Oetkerom. Kompanija, osnovana u Nemačkoj 1891. godine, dobro je poznata u prodavnicama prehrambenih proizvoda. Poznata je po svojim zamrznutim Ristorante picama, kao i po širokom spektru mešavina za kolače, kao i gotovo svim osnovnim sastojcima za pečenje koje možete zamisliti. Osnovao ju je dr August Oetker, a ime kompanije se pravilno izgovara „et-ker“.

8. Nutella

Mogli biste da pomislite da je ovo jednostavno, ali ovaj veoma popularni i često željeni namaz od lešnika i čokolade u SAD se ne izgovara kao „nat-ela“, niti kao „nut-ela“, već kao „njutela“. Neočekivani izgovor potiče od njegovog italijanskog porekla; namaz je kreirao vlasnik pekare iz Pijemonta, Pietro Ferero 1940-ih, kao način da se skupa kakao masa bolje iskoristi.

Autor: S.M.