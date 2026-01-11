SVI VOZAČI PRAVE JEDNU FATALNU GREŠKU! Mehaničar upozorava zbog čega vaš automobil može stati nasred puta kad je napolju minus

Srbija je poslednjih dana okovana minusom, a hladni talasi doneli su ledenu kišu, sneg i mraz koji stvaraju ozbiljne probleme za vozače. Iznenađeni su i iskusni vozači, jer i najma.

Posebno rizični su periodi kada se sneg otopi, a zatim ponovo smrzne, stvarajući klizave površine i led na vozilima. Sitnice koje zanemarimo, poput zaleđenih brava ili neproverenog akumulatora, mogu nas ostaviti na putu, ali i ugroziti bezbednost.

Kako voziti mirnije, bezbednije i pametnije tokom zime, šta je obavezno imati u automobilu i gde vozači najčešće greše, objašnjava iskusni automehaničar Đorđe Šljukić, koji je gostovao u jutarnjem programu Javnog medijskog servisa.

Kako se izboriti sa zaleđenim vratima automobila

Ovih dana na parkinzima i ispred zgrada često se mogu videti automobili prekriveni ledom, sa polomljenim bravama i zaleđenim retrovizorima. Mnogi pokušavaju da otvore vrata na silu, što može izazvati oštećenja.

- Ako se auto na vreme pripremi za zimske uslove, to uopšte nije problem. Jedan od najjednostavnijih načina da se obezbedi da vrata mogu da se otvore jeste stari provereni trik koji su znali iskusni vozači - premazivanje kedera, odnosno gumene površine, glicerinom. Na taj način se izbegava da se vrata zalepe. U suprotnom, kada pokušate da otvorite vrata, može se desiti da su zalepljena - kaže Đorđe Šljukić.

Druga važna stvar je podmazivanje brava na vozilu. Kada je reč o novijim automobilima, oni su u blagoj prednosti jer nemaju klasičan sistem otključavanja ključem, već daljinsko otvaranje, koje je sigurnije, lakše za upotrebu i teže se zamrzava.

On dodaje da čak i kada auto nije prethodno pripremljen, problem sa zalepljenim kederima se može rešiti premazivanjem gumenih delova glicerinom pre samog početka zimskog perioda, kao i posle svakog pranja automobila.

Podignuti brisači mogu biti jako opasni

Jedna od čestih grešaka vozača jeste podizanje brisača preko noći da se ne zalepe. Đorđe upozorava da to može biti vrlo opasno: opruga brisača može naglo povratiti silu kojom je brisač podignut, što može oštetiti prednje vetrobransko staklo, čija zamena nije jeftina.

Led na staklima i kako ga ukloniti

Kada su stakla prekrivena ledom, najjednostavnije rešenje je alkohol:

- Dobar recept za led, koji je ovih dana najveći neprijatelj vozača je alkohol. Njime se očiste stakla i vozilo je spremno za bezbednu vožnju.

Akumulator i njegove zimske "zamke"

Problemi sa akumulatorom su česti zimi, a mnogi vozači ne znaju kako da prepoznaju da je pri kraju radnog veka.

Ako redovno održavate vozilo, vaš mehaničar može primetiti kada akumulator treba zamenu. Takođe, možete primetiti da je startovanje otežano, posebno ujutru na niskim temperaturama. Postoje uređaji koji precizno proveravaju stanje akumulatora, što je ključno za bezbednu vožnju zimi, savetuje Đorđe.

Priprema vozila za bezbednu vožnju

Pre nego što krenete na put, osnovno je imati opremu za čišćenje snega i leda, uključujući strugač i sredstva za odleđivanje.

- Prvo i osnovno morate imati opremu za čišćenje snega i leda u vozilu. Prvo i osnovno ući u vozilo, upaliti auto, pustiti ga da radi. Dok ono radi, očistiti sva stakla. Da li alkoholom, da li najvećim delom strugačem, u principu nije važno. Samo je jako bitno, ako je sneg na vozilu, očistiti sva stakla. I još jedna jako lepa stvar koju mnogi ne znaju. Recimo, ona plastika ispod, između vetrobranskog stakla i haube. Imate jednu plastiku gde su brisači i tu imate neke rešetkice. Kroz te rešetke ulazi spoljni vazduh u vaše vozilo. Ako ne očistite te rešetke, imaćete efekat kao da ste cirkulaciju vazduha stavili na unutrašnju i imaćete nusproizvod da vam magle stakla. To je isto veliki problem u vožnji. Ako ne možete da odmaglite stakla, vi ste u problemu. Opet ćete imati smanjeno vidno polje. Očistite i te male rešetke da može svež vazduh, spoljni vazduh ulazi u kabinu da vam nema magle stakla iznutra - zaključio je Đorđe automehaničar.

Ove jednostavne mere - pravovremena priprema automobila, podmazivanje brava i keder guma, pravilno čišćenje stakala i provera akumulatora - mogu značajno smanjiti rizik od problema na putu i omogućiti mirnu i bezbednu vožnju i u najhladnijim danima.

Autor: Iva Besarabić