Ne, nije so: Led sa stepeništa nestaje začas uz sastojak koji imamo u kući

Izvor: Krstarica, Foto: Tanjug/JKP "ZELENILO BEOGRAD ||

Sneg koji je poslednjih dana neumorno padao kao i mraz stvara ozbiljne probleme mnogim građanima. Poledica na pešačkim zonama, stepenicama i prilazima stambenim objektima za mnoge predstavlja nerazrešivu dilemu, prenosi klix.ba.

U nastavku vam donosimo nekoliko jednostavnih rešenja za uklanjanje leda sa ulaza i stepenica, bez štetnog delovanja soli. Na putevima i asfaltiranim površinama so je efikasna protiv poledice, ali kod kuće situacija je drugačija.

Prilazi i stepenice su često izrađeni od betona ili popločani keramičkim pločicama. Na ovakvim površinama kuhinjska ili industrijska so može biti izuzetno agresivna. Nakon samo jedne zime beton može početi da se kruni, a iako same pločice bolje podnose so, fugne su znatno osetljivije. So prodire u njih, uzrokujući oštećenja koja postaju vidljiva već nakon nekoliko sezona.

Srećom, postoje alternativa koja može biti jednako delotvorna. Pomešajte dva litra tople vode, jednu kašiku deterdženta za sudove i oko 50 mililitara 70-procentnog alkohola. Pripremite dovoljnu količinu ove mešavine u navedenom odnosu i pažljivo je nanesite na stepenice.

Led će se brzo otopiti, a nova poledica neće se formirati. Naravno, pre nego što nanesete smesu, uklonite što je moguće više snega i leda mehanički. Ako nemate sve sastojke pri ruci, samo deterdžent ili samo alkohol pomešan s vodom mogu biti korisni, ali njihova kombinacija pruža najbolje rezultate.

Autor: Marija Radić

#Alkohol

#Led

#Sneg

#So

#Stepenice

