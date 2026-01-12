AKTUELNO

Extra

Ako ovu stvar radite u crkvi, ozbiljno grešite: Tiče se ikona

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Nakon celivanja ikone u crkvi mnogi vernici stavljaju novac na nju, međutim, to je velika greška. Veroučitelj Aleksandar Đurđević objašnjava gde pravilno treba ostaviti dobrovoljni prilog.

Često se dešava da vernici prilog ostave na ikonu ili mesta koja nisu predviđena za to. Veroučitelj Đuršević kaže da to nije pravo mesto za ostavljanje novca.

- S razlogom postoje korpice za odlaganje novca ili prorezi na drvenom postolju gde stoji ikona u koje ubacujemo dobrovoljni prilog. Nikako nemojte novac stavljati na samu ikonu. One treba da budu čiste, jer se celivaju, a nisu tu da se na njih odlagao novac - objašnjava veroučitelj.

Osim ovoga, vernici ne treba da se opterećuju time koliko će para ostaviti u crkvu.

- Upamtite, nije bitno koliko novca stavite pored ikone, bitno da je od srca - objasnio je Aleksandar Đurđević na svom Instagram profilu.

Autor: A.A.

#Crkva

#Ikona

#Novac

#Prilog

#celivanje

POVEZANE VESTI

Extra

SRBI OVO REDOVNO RADE U CRKVI, ALI PRAVE VELIKU GREŠKU: Teolog objasnio gde tačno treba da se ostavlja dobrovoljni prilog - Nije na IKONU

Extra

Ovo mnogi rade u crkvi, a ne znaju da je greh: Ima veze sa novcem

Društvo

Gde treba da ostavimo dobrovoljni prilog kada dođemo u manastir Ostrog? Teolog dao odgovor vernicima (VIDEO)

Lifestyle

Ove namirnice nikako ne smete JESTI ZAJEDNO: Nadimanje, podrigivanje i gasovi su samo početak problema

Društvo

Kako se pravilno celiva ikona? Teolog objasnio gde treba poljubiti svetitelja! Ovo svi činimo, a pogrešno je (VIDEO)

Extra

'Kada dođete u Manastir Ostrog, nemojte da radite ovo' Mladi teolog ispričao šta treba da se radi sa starim brojanicama (VIDEO)