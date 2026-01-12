Ako ovu stvar radite u crkvi, ozbiljno grešite: Tiče se ikona

Nakon celivanja ikone u crkvi mnogi vernici stavljaju novac na nju, međutim, to je velika greška. Veroučitelj Aleksandar Đurđević objašnjava gde pravilno treba ostaviti dobrovoljni prilog.

Često se dešava da vernici prilog ostave na ikonu ili mesta koja nisu predviđena za to. Veroučitelj Đuršević kaže da to nije pravo mesto za ostavljanje novca.

- S razlogom postoje korpice za odlaganje novca ili prorezi na drvenom postolju gde stoji ikona u koje ubacujemo dobrovoljni prilog. Nikako nemojte novac stavljati na samu ikonu. One treba da budu čiste, jer se celivaju, a nisu tu da se na njih odlagao novac - objašnjava veroučitelj.

Osim ovoga, vernici ne treba da se opterećuju time koliko će para ostaviti u crkvu.

- Upamtite, nije bitno koliko novca stavite pored ikone, bitno da je od srca - objasnio je Aleksandar Đurđević na svom Instagram profilu.

Autor: A.A.