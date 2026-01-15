AKTUELNO

NASA: Četiri astronauta se danas vraćaju na Zemlju zbog zdravstvenog problema, OVO su detalji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/NASA via AP ||

Američka Nacionalna administracija za aeronautiku i svemir (NASA) saopštila je da su četiri astronauta napustila Međunarodnu svemirsku stanicu, i da se očekuje da će u toku dana stići na Zemlju, nakon što je medicinski problem doveo do toga da njihova misija bude skraćena za mesec dana.

U prvoj medicinskoj evakuaciji koju je sprovela NASA, na Zemlju se nakon pet meseci u svemiru vaćaju američki astronauti Majk Finke i Zina Kardman, kao i ruski i japanski astronauti Oleg Platonov i Kimi Jui, prenosi Gardijan.

NASA je saopštila da je povređeni član posade u stabilnom stanju.

Američka svemirska agencija je odbila da otkrije koji član posade ima zdravstveni problem ili da pruži detalje o problemu, ali je naglasila da povratak nije hitan slučaj.

Kapsula SpejsEks Dragon sa četiri člana posade trebalo bi da sleti kod obale Kalifornije danas, oko 9.40 sati.

