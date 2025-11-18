NASA SE OGLASILA: Konačno će otkriti istinu (FOTO)

NASA je najavila da će sutra otkriti pravi identitet međuzvezdanog objekta 3I/ATLAS – nakon više od mesec dana tišine.



Svemirska agencija je objavila da će održati konferenciju za novinare u 15:00 EST (20:00 GMT) kako bi podelila slike misterioznog posetioca koje nikada ranije nisu viđene.

Ova zapažanja su prikupile NASA-ine svemirske letelice i teleskopi – uključujući i Marsov izviđački orbiter tokom njegovog bliskog prolaska pored Crvene planete.

Uprkos intenzivnom interesovanju za poreklo 3I/ATLAS-a, slike su do sada bile skrivene od javnosti zbog zatvaranja vlade, piše Dejli Mejl.

Stručnjaci su uvereni da će ove slike konačno okončati spekulacije da bi 3I/ATLAS mogao da bude neka vrsta "veštačkog" objekta.

U razgovoru za Dejli Mejl, dr Metju Gendž, stručnjak za komete i meteore sa Imperijal koledža u Londonu, rekao je: "Svi dokazi do sada su u skladu sa kometom iz drugog planetarnog sistema. Ako izgleda kao patka, gega se kao patka i krkće: najverovatnije je patka. Ili u ovom slučaju, kometa."

Autor: D.Bošković