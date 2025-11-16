SUNCE ĆE PRESUDITI ZEMLJI! Superkompjurer NASA-e izvršio 400.000 simulacija i sve ukazuju na istu godinu KADA ĆE NAŠA PLANETA BITI UNIŠTENA

Nakon čak 400.000 simulacija na superračunaru, zajednički tim naučnika iz Japana i NASA otkrio je godinu u kojoj će Zemlju zadesiti njen konačni sudnji dan.

Ovo nije nikakva apokaliptična priča iz filmova, niti mit – već hladna računica, zasnovana na podacima i matematičkim modelima.

Prema njihovim proračunima, Zemlja će prestati da bude pogodna za život oko godine 1.000.002.021 – gotovo tačno jednu milijardu godina od danas, piše LADbible.

Dakle, bukvalno četiri godine manje od milijardu.

Čovečanstvo taj trenutak nikada neće dočekati.

Mnogo pre toga, pre nego što planeta postane mrtva kamenjara, čovečanstvo bi se suočilo sa onim što oni nazivaju sporo-gorućom propasti: ubrzano zagrevanje, drastičan pad nivoa kiseonika i sve jača solarna radijacija pretvoriće Zemlju u nepodnošljivu, nepristupačnu, smrtonosnu zonu.

Prema njihovim upozorenjima, kvalitet vazduha i rastuće temperature polako, ali sigurno urušavaju stabilnost planete, a atmosfera bi jednog dana mogla da postane prava zamka bez vazduha – smrtonosna za svaki oblik života koji bi možda ostao.



Smrtni stisak Sunca

Astronomi sa britanskih univerziteta u Londonu i Varviku smatraju da će na kraju baš Sunce presuditi Zemlji. Njegovo širenje oslobađaće ogromne gravitacione sile koje će planetu ili povući u užareno jezgro, ili je potpuno rastrgnuti.

Kako objašnjava Edvard Brajant sa Univerzitetskog koledža u Londonu, Zemlja i Sunce su u neprestanoj, nevidljivoj borbi sila.

Kao što Mesec stvara plimu na Zemlji, tako i naša planeta utiče na Sunce. Ali kada Sunce počne da se širi, te sile postaju razorne – usporavaju orbitu Zemlje, primiču je zvezdi i vode je u spiralu smrti, sve dok ne bude progutana ili rasuta po svemiru.



I ranije studije potvrđuju ovu sudbinu, uključujući i istraživanja objavljena u „Nature Geoscience“ 2021. godine: sudbina Zemlje je direktno povezana sa evolucionim krajem našeg Sunca.

Kada Sunce jednom iscrpi svoje vodonične rezerve i pretvori se u crvenog džina, progutaće najbliže planete. U tom scenariju, čak ni futurističke ideje o kolonizaciji Marsa – poput onih koje zagovara Ilon Mask – neće učiniti ništa više od kratkog, gotovo simboličnog odlaganja konačnog nestanka čovečanstva.

Autor: D.Bošković