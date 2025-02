Najopasniji asteroid juri ka Zemlji: Udvostručene šanse da će nas UDARITI, oglasila se ESA (FOTO)

Šansa da će asteroid 2024 YR4 udariti u Zemlju 22. decembra 2032. skoro je udsvostručena – skočila je na 2,2 odsto sa 1,2 procenta, koliko je bila prošle sedmice, navela je NASA na sajtu CNEOS.

Međunarodna astronomska unija (IAU) proglasila je ovaj asteroid nivoom 3 na Torinskoj skali opasnosti od udara, što ga čini jedinim čiji je nivo iznad 0.

- Asteroid 2024 YR4 otkriven je 27. decembra 2024. teleskopom ATLAS u Čileu. Brzo nakon otkrića, automatizovani sistem upozorenja na asteroide utvrdio je da postoji veoma mala šansa da će 22. decembra 2032. udariti u Zemlju. Procenjuje se da je asteroid širok između 40 i 100 metara, a ovakvi asteroidi udare u našu planetu u proseku jednom svakih nekoliko hiljada godina i mogu da naprave veliku štetu u regionu koji pogode. Zbog toga je objekat stavljen na vrh liste opasnih asteroida ESA, aktivno ga pratimo – navodi Evropska svemirska agencija (ESA).

