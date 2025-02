'UBICA GRADOVA' JURIŠA KA ZEMLJI: Postoji mogućnost da POGODI MESEC! Eksplozija bi bila 343 puta jača od one u Hirošimi

Šansa da će „ubica gradova“ - asteroid 2024 YR4 - udariti u Zemlju 2032. godine udvostručena je nedavno i sada iznosi 2,2 odsto.

Međutim, naučnici su otkrili i da postoji šansa od 0,3 procenta da će ova stena prečnika oko 55 metara brzinom od oko 48.000 kilometara na sat udariti u Mesec.

Međunarodna astronomska unija (IAU) proglasila je ovaj asteroid nivoom 3 na Torinskoj skali opasnosti od udara, što ga čini jedinim čiji je nivo iznad 0.

Dejvid Rankin, astronom i inženjer Osmatračnice neba Katalina Univerziteta u Arizoni, rekao je za LiveScience da bi udar asteroida u Mesec bio vidljiv sa Zemlje, ali da udar ne bi uticao na nas.

- Postoji mogućnost da bi udar izbacio neku količinu materijala koji bi pogodio Zemlju, ali sumnjam da bi to predstavljalo pretnju – rekao je on za New Scientist.

Kako se navodi, Mesec nema atmosferu koja bi usporila i ublažila udar, pa bi eksplozija imala snagu 343 puta veću od eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu.

Uprkos ovim spekulacijama, naučnici insistiraju na tome iako je 2024 YR4 najopasniji asteroid jer je jedini koji zaista ima šansu da udari u Zemlju, ta šansa je veoma mala.

- Trenutno je šansa da će promašiti našu planetu 97,8 odsto. Kad su šanse skočile sa 1,2 na 2,2 procenta, to je izvazvalo veliku buku jer je procenat skoro udvostručen. Ali to nije isto kao da su šanse skočile sa 40 na 80 odsto. Ovaj asteroid nije nešto zbog čega treba gubiti san – rekao je Rankin za LiveScience.

Svemirska stena velika kao pola fudbalskog terena biće najbliža Zemlji 22. decembra 2032. Iako veliki, ne smatra se „ubicom planete“, već „ubicom gradova“. Dovoljno je velik da izazove nešto slično Tunguskoj eksploziji koja se desila 30. juna 1908. iznad Sibira. Prema trenutnim proračunima, ako pogodi našu planetu koridor rizika je od Južne Amerike preko Atlantika i Južne Afrike do Indije.

