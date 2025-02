Opasnost nikad nije bila veća: Šansa da će nas udariti 'ubica gradova' skočila na 3 odsto

Šansa da će asteroid 2024 YR4 – nazvan i „ubica gradova“ – udariti u Zemlju 22. decembra 2032. ponovo je skočio i to na 3,1 odsto, objavljeno je na sajtu CNEOS pri američkoj agenciji NASA.

Asteroid koji juri ka našoj planeti otkriven je 25. decembra 2024. Veruje se da je njegov prečnik 54 metra, ali postoje i druge procene, od 40 do 80 metara.

Njegov udar mogao bi potencijalno da nanese znatnu štetu i, eventualno, uništi neki grad. Ovakva predviđanja, ipak, treba uzeti sa izvesnom rezervom, pošto su zasnovana na preliminarnim podacima koji će se verovatno menjati narednih nedelja i meseci, ukazuju eksperti.

- Asteroid prečnika 80 metara udario bi 8 puta jače nego onaj od 40 metara. Da bismo imali pravo poređenje, asteroid od 40 metara udario bi u zemlju energijom od nekoliko megatona dinamita, što je uporedivo sa nuklearnom bojevom glavom, a asteroid od 90 metara bi udario jačinom od 50 megatona, što je skoro jednako kao Car bomba, najjača nuklearna bomba ikad detonirana – rekao je za Science Media Center dr Džejms Odonahju, naučnik sa Univerziteta u Redingu.

🚨 NASA updates asteroid impact risk! 🚨



Asteroid 2024 YR4 now has a 3.1% chance of colliding with Earth in 2032—the highest probability ever recorded.



Potential risk zones: Bogota, Abidjan, Lagos, Khartoum, Mumbai, Dhaka. 🌍



NASA to use James Webb Telescope for further… pic.twitter.com/q2eSlXqHkc