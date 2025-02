Da li će nas udariti 'ubica gradova'? Evo kolike su šanse da grune asteroid koji juri ka Zemlji (VIDEO)

Šansa da će asteroid 2024 YR4, "ubica gradova", udariti u Zemlju drastično su pale i sada su svega 0,27 odsto, objavio je sajt CNEOS pri NASA.

- Asteroid 2024 YR4 najverovatnije ima prečnik između 40 i 90 metara. Trenutno postoje veoma male šanse da će udariti Zemlju 22. decembra 2032. Kako se više podataka skuplja i kako se dodaju proračuni, vrlo je verovatno da će šansa udara pasti na nulu - navela je NASA na svom sajtu i dodala:

Observations made on Feb. 19 – 20 of asteroid 2024 YR4 have further decreased its chance of Earth impact on Dec. 22, 2032, to 0.28%. NASA’s planetary defense teams will continue to monitor the asteroid to improve predictions of its trajectory.



