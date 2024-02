ASTEROID VELIČINE NEBODERA PROLAZI BLIZU ZEMLJE - Danas je dan kada će biti najbliži našoj planeti

Asteroid veličine nebodera proći će večeras relativno blizu Zemlje gledano u kosmičkim uslovima, saopštila je NASA.

Očekuje se da će se gomila svemirskog kamenja naći u krugu od 2,7 miliona kilometara od naše planete, ali nema šanse da nas udari, poručuje američka svemirska agencija.

Agencija pri NASA, Centar za proučavanje objekata blizu zemlje procenjuje da je asteroid veličine između 210 i 480 metara.

A “potentially hazardous asteroid” the size of a football pitch is hurtling towards Earth, NASA has said. https://t.co/YYuePCjOo3 pic.twitter.com/X6gWKKqdML — STV News (@STVNews) 31. јануар 2024.

To znači da bi asteroid mogao da bude slične veličine kao njujorški Empajer stejt bilding ili londonski Šard.

☄️ An asteroid the size of a football pitch will zoom past Earth on Friday, coming close enough for Nasa to issue a warning https://t.co/OZTykM0Tp6 — The Telegraph (@Telegraph) 31. јануар 2024.

Ovaj asteroid, otkriven 2008. godine, ponovo će se naći u blizini Zemlje 2032. godine, a danas je dan kada će biti najbliži planeti.

NASA says Empire State Building-sized asteroid to pass Earth today



🔴 A huge "potentially hazardous asteroid" is estimated to be between 690 and 1,570 feet across.https://t.co/TQ5B1GPHMZ — Newsweek (@Newsweek) 02. фебруар 2024.

Kada se vrati 2032. godine, biće znatno dalje od Zemlje, na oko 72 miliona kilometara udaljenosti.

Tri znatno manja asteroida će proći takođe danas pored Zemlje, a njihova veličina nije preko 10 metara, i još dva će proći sutra.