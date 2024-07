Zemlja je u opasnosti? Naučnici strepe od KATASTROFALNOG UDARA: Stiže monstruozni asteroid, nižu se upozorenja

Godine 2029. asteroid veći od Ajfelove kule proći će pored Zemlje u događaju za koji su se donedavno naučnici plašili da bi mogao nagovestiti katastrofalan sudar.

Sada se istraživači nadaju da će pažljivo ispitati "99942 Apophis" (Apofis) u nastojanju da se ojača naša odbrana od drugih svemirskih stena.

Evropska svemirska agencija (ESA) najavila je finansiranje pripremnih radova na misiji "Rapid Apophis" za bezbednost (Ramses) u kojoj će svemirska letelica biti poslata na asteroid da prikupi informacije o njegovoj veličini, obliku, masi i načinu na koji se okreće.

Misija će takođe rasvetliti sastav i unutrašnju strukturu Apofisa, kao i njegovu orbitu, i istražiti kako se asteroid menja dok prolazi u krugu od 20.000 milja (32.000 km) od Zemlje u petak 13.04.2029. godine.

''Ako je nebo vedro, trebalo bi da ga vidite golim okom", rekao je Holger Krag, šef kancelarije ESA programa za svemirsku bezbednost.

