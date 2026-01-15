Društvene mreže ugasile skoro pet miliona naloga tinejdžera nakon zabrane za mlađe od 16 godina

Kompanije društvenih medija deaktivirale su oko 4,7 miliona naloga koji su pripadali australijskim tinejdžerima mlađim od 16 godina, svega mesec dana nakon stupanja na snagu prve takve zabrane u svetu, saopštio je australijski regulator za bezbednost na internetu.

Poverenica za onlajn bezbednost Džuli Inman Grant izjavila je da su platforme uklonile naloge kako bi se uskladile sa zakonom koji je stupio na snagu 10. decembra, dok su neke kompanije počele sa gašenjem naloga i nekoliko nedelja pre zvaničnog roka.

Ovo su prvi zvanični podaci vlade o primeni zakona, koji predviđa kazne do 33 miliona američkih dolara za kompanije koje se ne pridržavaju propisa, dok deca i njihovi roditelji ne snose odgovornost.

Broj znatno veći od očekivanog

Prema dostupnim podacima, broj deaktiviranih naloga znatno je veći od ranijih procena i odgovara podatku da je svaki Australijanac uzrasta od 10 do 16 godina imao u proseku više od dva naloga na društvenim mrežama. Kompanija Meta ranije je saopštila da je uklonila oko 550.000 naloga maloletnika sa Instagrama, Fejsbuka i Tredsa.

Minimalna starosna granica odnosi se i na Jutjub (YouTube) u vlasništvu Gugla, TikTok, Snapčet, kao i na mrežu Iks (X) u vlasništvu Ilona Maska, ranije poznatu kao Tviter. Reddit je saopštio da poštuje zakon, ali je istovremeno pokrenuo sudski postupak protiv vlade tražeći ukidanje zabrane, dok australijske vlasti poručuju da će braniti zakon.

Potpuna primena još nije dostignuta

„Jasno je da regulatorne smernice i saradnja sa platformama već daju značajne rezultate“, navela je Inman Grant, uz napomenu da su neki nalozi maloletnika i dalje aktivni i da je prerano govoriti o potpunoj usklađenosti.

Ona je istakla da će biti potrebno vreme da se efikasni sistemi za proveru starosti u potpunosti uspostave, ali da su prve povratne informacije od kompanija koje pružaju softver za proveru identiteta pozitivne, delom zahvaljujući intenzivnoj javnoj kampanji uoči uvođenja zabrane.

Praćenje dugoročnih posledica

Regulator je naveo i da su pojedine manje aplikacije zabeležile porast preuzimanja uoči stupanja zabrane na snagu, ali da se taj trend nije pretvorio u dugoročno korišćenje. Dugoročne efekte zabrane pratiće stručnjaci za mentalno zdravlje kroz višegodišnje istraživanje, zaključuje se u saopštenju.

