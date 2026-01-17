AJFON VAM BAGUJE I PREBRZO TROŠI BATERIJU?! Uradite OVO odmah i spasite telefon

Ako vam Ajfon povremeno usporava, baguje ili se baterija brže prazni, rešenje je često jednostavnije nego što mislite, kratak restart može vratiti telefon u normalan rad.

Vremenom Ajfon, kao i svaki drugi pametni telefon, može početi da radi sporije ili da pokazuje sitne nepravilnosti. Aplikacije mogu da se zamrzavaju, sistem da reaguje sa zakašnjenjem, a potrošnja baterije da postane neobično velika.

U većini slučajeva to ne znači da je uređaj pokvaren, već da je jednostavno opterećen dugotrajnim korišćenjem.

Zbog toga je povremeno restartovanje Ajfona jednostavna, ali veoma efikasna navika. Ceo postupak traje svega nekoliko trenutaka, a često može da reši probleme zbog kojih bi mnogi pomislili da je potrebna ozbiljnija intervencija ili servis.

Kako se pravilno restartuje Ajfon?

- Da biste normalno restartovali Ajfon, potrebno je da:

- Istovremeno pritisnete i držite dugme za uključivanje (Power) i bilo koje dugme za jačinu zvuka

- Kada se na ekranu pojavi opcija za isključivanje, prevučete klizač

- Sačekate da se uređaj potpuno ugasi

- Zatim ponovo pritisnete i držite Power dugme dok se ne pojavi Epl logo

Šta ako telefon ne reaguje?

U situacijama kada ekran ne reaguje na dodir ili su tasteri privremeno "zaglavljeni", neophodno je izvršiti takozvani prinudni restart. Ova procedura ne briše podatke i bezbedna je za uređaj.

Postupak je sledeći:

- Brzo pritisnite i pustite dugme za pojačavanje zvuka

- Odmah zatim brzo pritisnite i pustite dugme za smanjivanje zvuka

- Nakon toga pritisnite i držite Power dugme dok se ne pojavi Epl logo

- Sačekajte da se telefon ponovo uključi

Zašto je redovno restartovanje važno?

Ne treba čekati da se pojave problemi. Preporučuje se da se Ajfon restartuje s vremena na vreme, na primer jednom nedeljno. Na taj način se oslobađa radna memorija i zaustavljaju procesi koji bespotrebno rade u pozadini.

Redovno restartovanje pomaže i u uklanjanju sitnih softverskih grešaka, poboljšava stabilnost sistema i može pozitivno uticati na trajanje baterije. Jednostavnom navikom omogućavate da iOS funkcioniše glatko i onako kako je predviđeno, čak i nakon dužeg korišćenja uređaja.

Autor: Iva Besarabić