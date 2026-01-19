DANAS SE UZIMA SVETA VODICA: Evo šta da radite sa onom od prošle godine

Danas, na Bogojavljenje, u crkvama se može uzeti oseštana vodica - sveta vodica, ali se mnogi vernici pitaju šta da rade sa onom koja im je ostala od prošle godine. Veroučitelj Aleksandar Đurđević objašnjava da jednu stvar nikako ne smemo da uradimo.

Ukoliko vam je ostala sveta vodica od prošle godine, nemojte da je prosipate bilo gde.

- Vodu koja vam je sotala od prošle godine možete da popijete. Drugo rešenje je da vodicu izlijete u čistu zemlju pored drveta. Ukoliko živite u stanu, nećete pogrešiti ako je sipate u saksiju - objašnjava veroučitelj.

Onda se postavlja pitanje šta treba da se uradi sa plastičnom flašom u kojoj je bila sveta vodica.

- Flašicu možete isprati čistom vodom, prosuti tu vodu opet negde u prirodu, a nju možete baciti u kantu za smeće ili na reciklažu. Ukoliko neko oseća nelagodu da je baci, idite u crkvu i posavetujte se sa svojim sveštenikom. Flašice nisu svete same po sebi, već je u njima bio osvećeni sadržaj, tako da se nemojte previše opterećivati oko flašice. Suštinu stavljajte ispred forme. Ovo ne sme da bude sujeverje, pa da pomislite da će vam se desiti nešto strašno jer se bacili flašicu - kaže Aleksandar Đurđević.

Bogojavljenska vodica se čuva tokom cele godine kao svetinja i koristi u posebnim trenucima - za zdravlje, zaštitu doma i duhovni mir.

Autor: Iva Besarabić