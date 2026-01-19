ŠOKANTNO OTKRIĆE NAUČNIKA: Tetovaže vam uništavaju imunitet, boja putuje do limfnih čvorova i tamo ostaje GODINAMA!

Tetoviranje ostavlja mnogo dublji trag nego što se mislilo – i to ne samo na koži. Međunarodna studija u kojoj su učestvovali istraživači Češke akademije nauka otkrila je da pigmenti iz mastila prodiru u limfni sistem, izazivaju hronične upale i direktno utiču na sposobnost tela da se brani od bolesti.

Boja putuje telom: Limfni čvorovi postaju „skladišta“ pigmenata

Naučnici su otkrili da se čestice boje ne zadržavaju samo na mestu gde ste se tetovirali. One se već u roku od nekoliko sati šire limfnim sistemom i talože u limfnim čvorovima, gde ostaju godinama.

Boja dolazi u kontakt sa imunim ćelijama (makrofagima), ali one ne mogu da je obrade kao viruse ili bakterije. To dovodi do oštećenja i odumiranja imunih ćelija, naročito kod upotrebe crne i crvene boje - objašnjava češki naučnik Martin Paluš.

Da li tetovaže slabe vakcine?

Jedno od najšokantnijih otkrića studije, objavljene u prestižnom časopisu PNAS, tiče se efikasnosti vakcinacije. Istraživači su ispitivali da li vakcina primenjena u tetoviranu ruku ima slabije dejstvo.

Kod subjekata izloženih pigmentima zabeležena je niža proizvodnja antitela nakon vakcinacije. Imuni odgovor je bio primetno slabiji - navodi se u istraživanju.

Rizik od hroničnih bolesti

Istraživači upozoravaju da hronična upala izazvana nemogućnošću tela da razgradi mastilo može biti povezana sa ozbiljnim zdravstvenim problemima:

- Razvoj kancerogenih oboljenja,

- Autoimune bolesti,

- Teži tok različitih infekcija.

Naučnici apeluju na strožu regulaciju mastila za tetoviranje, jer su trenutno znatno slabije kontrolisana u poređenju sa lekovima, uprkos tome što se ubrizgavaju direktno u organizam i tu ostaju doživotno.

Autor: Dalibor Stankov