ŠOKANTNO OTKRIĆE NAUČNIKA: Tetovaže vam uništavaju imunitet, boja putuje do limfnih čvorova i tamo ostaje GODINAMA!

Tetoviranje ostavlja mnogo dublji trag nego što se mislilo – i to ne samo na koži. Međunarodna studija u kojoj su učestvovali istraživači Češke akademije nauka otkrila je da pigmenti iz mastila prodiru u limfni sistem, izazivaju hronične upale i direktno utiču na sposobnost tela da se brani od bolesti.
Boja putuje telom: Limfni čvorovi postaju „skladišta“ pigmenata
Naučnici su otkrili da se čestice boje ne zadržavaju samo na mestu gde ste se tetovirali. One se već u roku od nekoliko sati šire limfnim sistemom i talože u limfnim čvorovima, gde ostaju godinama.
Boja dolazi u kontakt sa imunim ćelijama (makrofagima), ali one ne mogu da je obrade kao viruse ili bakterije. To dovodi do oštećenja i odumiranja imunih ćelija, naročito kod upotrebe crne i crvene boje - objašnjava češki naučnik Martin Paluš.
Da li tetovaže slabe vakcine?
Jedno od najšokantnijih otkrića studije, objavljene u prestižnom časopisu PNAS, tiče se efikasnosti vakcinacije. Istraživači su ispitivali da li vakcina primenjena u tetoviranu ruku ima slabije dejstvo.
Kod subjekata izloženih pigmentima zabeležena je niža proizvodnja antitela nakon vakcinacije. Imuni odgovor je bio primetno slabiji - navodi se u istraživanju.
Rizik od hroničnih bolesti
Istraživači upozoravaju da hronična upala izazvana nemogućnošću tela da razgradi mastilo može biti povezana sa ozbiljnim zdravstvenim problemima:
- Razvoj kancerogenih oboljenja,
- Autoimune bolesti,
- Teži tok različitih infekcija.
Naučnici apeluju na strožu regulaciju mastila za tetoviranje, jer su trenutno znatno slabije kontrolisana u poređenju sa lekovima, uprkos tome što se ubrizgavaju direktno u organizam i tu ostaju doživotno.
Autor: Dalibor Stankov