Noć pre venčanja saznala da je verenik vara: Mlada odlučila da mu servira osvetu pred oltarom

Buduća mlada otkrila je šokantnu prevaru verenika neposredno pre venčanja, a ono što mu je priredila izazivalo je emotivni potres.

Nema veće izdaje od saznanja da vas partner vara. Poverenje, koje je temelj svake veze, u trenu može biti razoreno kada se otkrije nevera, ostavljajući osećaj šoka, tuge i zbunjenosti. Takvo otkriće često menja pogled na odnos i zahteva emocionalnu snagu da se nastavi dalje. Upravo se to dogodilo jednoj budućoj mladi koja je uoči svog venčanja dobila strašne vesti - otkrila je da joj je verenik bio neveran.

Poruka koja je sve promenila

Anonimna tekstualna poruka srušila joj je svet samo nekoliko sati pre nego što se trebala udati za muškarca za koga je mislila da joj je srodna duša. Par je bio u vezi šest godina, a ona nije sumnjala u njegovu vernost.

U razgovoru za Body and Soul, žena, koja je želela da ostane anonimna, prisetila se trenutka kada je boravila u hotelu sa prijateljima i dobila poruku. Tada je mislila da je u pitanju još jedna čestitka uoči velikog dana, ali umesto toga, suočila se sa nizom snimaka ekrana koji su prikazivali eksplicitne poruke koje je njen verenik slao drugoj ženi, piše Mirror.

"Ja se ne bih udala za njega. Hoćeš li ti?", pisalo je u jednoj od poruka.

U poruci su se nalazile i fotografije njenog verenika i njegove ljubavnice. Vremenske oznake otkrile su da je afera trajala mesecima, a njen verenik je i nekoliko dana pre venčanja slao poruke ljubavnici.

"Ovaj vikend. Ti i ja. Dogovoreno, vruća stvar. Donesi svoje najbolje", "Tvoje telo je neverovatno. I znaš kako da ga koristiš", "Voleo bih da moja devojka ima bar polovinu veština koje ti imaš", samo su neke od poruka.

Jedna poruka je otkrila da su planirali tajno putovanje zajedno, a takođe je priznao toj ženi, koju je nesuđena mlada opisala kao svoju potpunu fizičku suprotnost, da nikada nije imao takvu povezanost.

Spektakularna osvetа

Buduća mlada se rasplakala zbog svega i pokazala poruke prijateljima koji su je nagovarali da odmah pozove verenika i otkaže sve. Međutim, ona je imala drugi plan - spektakularan i hrabar. Odlučila je da nastavi s ceremonijom, ali da ga razotkrije pred svima koje poznaje i voli.

"Hodala sam do oltara sa olovnim nogama, moja haljina iz snova bila je samo kostim. Čim je video moje lice, znao je da to nije oduševljena žena na svoj veliki dan, ali nije imao pojma šta ga čeka. Stigla sam do prednjeg dela crkve, duboko udahnula i okrenula se prema našim prijateljima, našim roditeljima i rekla sam im istinu", ispričala je žena.

Istina na oltaru

Rekla je okupljenima da se venčanje neće održati, a crkvom su se prolomili zapanjeni uzdasi.

"Moj verenik nije onakav kakav sam mislila da jeste", rekla je.

Zatim je izvukla mobilni telefon i pročitala svaku reč iz poruka koje je primila prethodne večeri, što je nateralo njenog verenika da u tišini napusti crkvu.

"Danas neće biti svadbenog prijema, već će se umesto toga slaviti iskrenost, pronalaženje prave ljubavi i praćenje srca čak i kada boli", obznanila je gostima. Dodala je da je, uprkos svemu, događaj bio veoma zabavan i poseban.

Autor: D.Bošković