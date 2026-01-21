Predivna pojava na nebu iznad Srbije! Ljudi oduševljeni prizorom: Ovo na Balkanu nije viđeno decenijama (FOTO)

Fantastične fotografije napravljene su prošle noći u Južnom Banatu, a gde se na nebu, nakon snažne solarne baklje, prikazala čudesna aurora borealis.

Neverovatna aurora primećena je sinoć u Srbiji.

Nakon snažne solarne baklje klase X1.9, brz i intenzivan izbačaj koronalne mase pogodio je Zemlju, izazvavši pojavu polarne svetlosti na neuobičajeno južnim geografskim širinama.

Ovako svetao zeleni luk nije viđen nad Balkanom decenijama!

Zabeležili smo ovaj spektakl u Južnom Banatu", piše Instagram stranica "nevremeteam", koja je i objavila fotogrfije aurore koje ostavljaju bez daha.

Kako nastaje "nebeski ples?

Aurora borealis, poznatija kao polarna svetlost, predstavlja jedan od najlepših prirodnih fenomena na Zemlji. Iako je zaštitni znak Skandinavije, Islanda i Kanade, sinoćni intenzivni bljesak nad Balkanom podsetio nas je da univerzum ne poznaje granice.

Sve počinje na Suncu. Naša zvezda ne emituje samo svetlost i toplotu, već i stalni tok naelektrisanih čestica poznat kao solarni vetar. Kada se na Suncu dogodi snažna eksplozija (solarna baklja), kao što je bila ova nedavna klase X1.9, ka Zemlji se uputi ogroman oblak plazme.

Iako izgleda dramatično, polarna svetlost nije opasna po zdravlje ljudi. Ipak, ovako snažne geomagnetne oluje mogu izazvati manje smetnje u GPS signalima, radio-komunikacijama i, u ekstremnim slučajevima, probleme u elektrodistributivnoj mreži.

Autor: Marija Radić