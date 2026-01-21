Titov specijalan jelovnik: Bez ovih jela nije seo za sto, a jedno u ishrani je strogo izbegavao

Iako je bio jedan od najmoćnijih državnika 20. veka, Josip Broz Tito vodio je računa o ishrani i uglavnom jeo umereno, jednostavno i po savetu lekara.

Njegov jelovnik bio je raznovrstan, ali bez preterivanja.

Doručak

Doručak je bio lagan, ali hranljiv. Najčešće je jeo jaja (kuvana ili omlet), domaći hleb, maslac i med, uz jogurt ili mleko. Od pića je pio čaj ili crnu kafu, bez mnogo dodataka.

Ručak

Ručak je bio glavni obrok. Na Titovom stolu često su se nalazile supe i čorbe, teletina ili riba, povrće na pari i sezonske salate. Posebno je voleo ribu, naročito brancin i pastrmku, kao i lagana jela mediteranske kuhinje.

Večera

Večera je bila skromna. Najčešće se sastojala od sira, jogurta, voća ili lagane salate. Teška i masna jela u večernjim satima uglavnom je izbegavao.

Poznato je da Tito nije bio ljubitelj preterivanja u hrani, ali je voleo kvalitetne, pažljivo pripremljene obroke baš kao što je voleo i disciplinu u svakodnevnom životu.

Namirnice koje je izbegavao

Po savetu lekara, Tito je retko jeo masnu i prženu hranu, jaku začinjenu kuhinju i teška jela. Izbegavao je svinjetinu, previše slatkiša, kao i obilne večere. Alkohol je konzumirao umerenо uglavnom čašu dobrog vina ili viskija u posebnim prilikama, ali nikada u velikim količinama.

Autor: S.M.