Koru od banane nikako nemojte bacati u smeće: Možete je iskoristiti za ovih 5 neverovatnih trikova u vašem domaćinstvu

Da li ste znali da kora od banane ne mora da ide u kantu za đubre, već je zapravo možemo iskoristiti za neke stvari u kući. Kora ovog voća sadrži prirodnu vlagu, blaga ulja i minerale pogodne za biljke što je čini svestranom ukoliko se koristi na pravi način. A rezultat je praktičan - manje otpada i više niskobudžetnih rešenja za svakodnevne poslove, od baštenskih do trikova u čišćenju.

Ipak pre nego što ponovo iskoristite koru, najpre morate da imate na umu sledeće stvari:

Pre svega, dobro je operite.

Ako ne koristite koru odmah, čuvajte je u zatvorenoj posudi u zamrzivaču, jer se zamrznute kore lakše seckaju za zemlju ili kompost, a neće mirisati dok čekate.

Za poliranje, izbegavajte antilop, neobrađeno drvo i sve porozno što može da se zaprlja.

Za upotrebu u bašti, zakopajte kore umesto da ih bacate na otvoreno i držite sve ostatke van domašaja kućnih ljubimaca koji bi ih mogli tretirati kao grickalice.



Za bolji rast biljaka

Iseckajte koru na male komadiće i zakopajte ih nekoliko centimetara duboko blizu biljaka. Vodite računa da ih dobro pokrijte da biste odvratili štetočine.

Dodajte u kompost

Pocepajte kore na trake i pomešajte ih u gomilu komposta. Izbalansirajte ih suvim „smeđim“ materijalom poput lišća ili kartona

Prirodni lak za kožu i drvo

Lagano utrljajte unutrašnjost sveže kore na površini, a zatim ispolirajte čistom, suvom krpom

Stavite koru na posudu u frižideru ili blizu kante za smeće na kratko i na taj način uklonite neprijatne mirise. Zamenite je pre nego što potpuno omekša

Jednostavna zamka za voćne mušice

Stavite komade kore u teglu, pokrijte plastičnom folijom, napravite malu rupu i bacite sadržaj nakon što se mušice sakupe

Autor: D.Bošković