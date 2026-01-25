CELOG ŽIVOTA POGREŠNO BIRAMO JAJA?! Stručnjaci razbili mit u koji svi verujemo - Iznenadićete se

Ako ste se ikada zatekli kako pred rafom s jajima instinktivno birate smeđa, jer “tako je sigurnije”, niste jedini. Godinama se provlači priča da boja ljuske otkriva sve - od kvaliteta i ukusa, do toga koliko je jaje “zdravo” i “domaće”.

Smeđa se doživljavaju kao bolji izbor, dok se bela često nepravedno lepe kao industrijska i sumnjiva. Međutim, stručnjaci poručuju jasno: to je samo mit, bez ikakvog realnog osnova.

Istina je mnogo jednostavnija i manje dramatična. Razlika između belih i smeđih jaja nema veze sa sadržajem, već isključivo sa vrstom kokoške koja ih nosi. Bele koke nose bela jaja, smeđe koke nose smeđa. I tu se priča završava - bez tajnih formula, “jačih” proteina ili nutritivnog luksuza sakrivenog u boji.

Kuvaju se isto, prže se isto, ponašaju se isto u testu, a razlike koje ljudi “osećaju” najčešće su posledica očekivanja, a ne stvarnosti.

Postoji čak i zanimljiv detalj koji farmeri odavno znaju: boja ušnih resica kokoške često se poklapa sa bojom jaja. Svetlije resice obično znače bela jaja, dok tamnije ili crvenkaste češće “najavljuju” smeđa. Ali i to je samo estetika prirode, ne znak kvaliteta.

Da li je neko jaje zdravije?

Ovo je trenutak kada se mnogi razočaraju, jer odgovor je vrlo jasan - ne. Boja ljuske ne govori ništa o tome koliko je jaje nutritivno vredno. Ne znači da ima više proteina, više vitamina, bolji ukus ili “jaču” strukturu.

Nije bitno da li je jaje belo ili smeđe, već da li je kokoška živela u dobrim uslovima i čime je hranjena.

Nutritivno, i bela i smeđa jaja nude isti paket: visokokvalitetne proteine, kompletne aminokiseline, holin, vitamin B12, jod i selen. Obe vrste mogu biti obogaćene omega-3 masnim kiselinama ili vitaminom D, ali to zavisi od hrane koju kokoška dobija, a ne od boje ljuske.

Mit koji vučemo iz kuće

Pa zašto onda toliko ljudi i dalje veruje da su smeđa jaja “bolja”? Odgovor je jednostavan: zato što smo to negde čuli i usvojili kao pravilo, bez pitanja.

Boja ljuske je navika oka, a ne dokaz kvaliteta. Ono što zaista pravi razliku je ono što piše na pakovanju i što se može proveriti: način uzgoja, poreklo, svežina i ishrana kokoši. To su stvari koje menjaju ono što zapravo unosite.

Zato, sledeći put kada u kutiji ugledate bela, smeđa ili čak pomešana jaja, imajte na umu jednu stvar: kvalitet ne birate po boji. Birate ga po uslovima u kojima je jaje nastalo. A navike - kao i mitovi - ponekad vredi preispitati.

Autor: Iva Besarabić