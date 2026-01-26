Mladež na sredini čela ukazuje na BOGATSTVO, a na ovom mestu na telu BEDU

Mladeži na telu mnogima su interesantni, pa mnogi veruju da oni nose posebne poruke o sudbini i ličnosti. Evo šta neki od njih znače.

Mnogi ljudi imaju više mladeža tokom života, posebno tokom puberteta, a zanimljivo je da osobe s većim brojem mladeža obično imaju bolje zdravlje, jače kosti i zdraviji rad srca.

Mladež na glavi

Mladež na vrhu glave s desne strane sugeriše politički uspeh i mogućnost da postanete lider.

Mladež na čelu

Mladež na sredini čela kod muškaraca označava bogatstvo, dok kod žena može ukazivati na moć i mogućnost da postanu vladarke.

Na slepoočnici

Mladež na desnoj slepoočnici predviđa rani brak i srećnog partnera, dok na levoj može ukazivati na kockarske sklonosti i poslovne gubitke.

Mladež na usni

Mladež na usni može označavati ljubav prema luksuzu i uživanju, dok na bradi ukazuje na diplomatičnost ili svadljivost, zavisno od strane.

Na grudima

Mladež na grudima ukazuje na finansijske probleme, naročito ako se nalazi na sredini.

Nogama

Mladeži na nogama često ukazuju na uspeh u politici (desna noga) ili česta putovanja (leva noga). Takođe, na stopalu mogu ukazivati na dobar bračni život (desno) ili probleme u braku (levo).

Dakle, pre nego što odlučite da uklonite mladež iz estetskih razloga, možda biste želeli da razmislite šta on zapravo znači za vas.

Autor: Iva Besarabić