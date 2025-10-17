Horoskopski znakovi koji najlakše padaju na prevare i manipulaciju - emocije ih zaslepljuju, a intuiciju ignorišu!

Neki horoskopski znakovi veruju drugima više nego što bi trebalo, pa njihova iskrenost i otvorenost često postaju oružje protiv njih.

U vezama daju sve, ne primećujući da druga strana možda ne ulaže jednako. Iako im namere nikada nisu loše, često prekasno shvate da su bili obmanuti ili izmanipulisani. Sledeća tri znaka posebno su sklona da veruju pogrešnim ljudima.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj empatiji i saosećajnosti, zbog čega često zanemaruju realnost. Kada vole, veruju bez zadrške, čak i kada im intuicija šapuće da nešto nije u redu. Žele da vide dobro u svima, pa lako opravdavaju ponašanja koja nisu ispravna. Njihova naivnost ih često dovodi do razočaranja, jer teže idealima koji u stvarnom svetu retko postoje. Ipak, s vremenom uče da prepoznaju manipulatore i da se zaštite.

Vaga

Vage teže miru i izbegavaju sukobe, pa često popuštaju čak i kada osećaju da nešto nije u redu. Njihova potreba da svi budu zadovoljni čini ih ranjivima na emocionalne igre i prikrivene pritiske. Lako poveruju ljudima koji deluju šarmantno i uverljivo, jer veruju u dobre namere drugih. Kada shvate da su bili izigrani, duboko ih pogađa sopstvena lakovernost. Ta iskustva ih, međutim, nauče da postave granice i više veruju sebi nego tuđim rečima.

Rak

Rakovi su vođeni emocijama i skloni su da veruju onima koje vole, čak i kada dokazi govore suprotno. Njihova potreba za bliskošću i sigurnošću može ih navesti da ignorišu znakove upozorenja. Lako ih dirne tuđa priča ili suze, pa manipulatori to znaju da iskoriste. U vezama često daju više nego što primaju, nadajući se da će ljubav sve promeniti. Tek kada se razočaraju, postaju oprezniji i nauče da poverenje mora biti zasluženo.

Autor: Dalibor Stankov