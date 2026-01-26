DA LI STE ČULI ZA FANTOM EFEKAT? Evo šta se dešava sa dušom pokojnika posle 40 dana

Naučnici su dugo verovali da su neka narodne verovanja o duši nakon smrti netačna, ali ruski biolog Petar Garjajev otkrio je zanimljive informacije koje dovode u pitanje ta mišljenja.

Naime, on tvrdi da nije slučajno što se broj 40 povezuje sa dušom pokojnika, jer se upravo taj broj poklapa sa fenomenom poznatim kao "DNK fantom efekat".

Ovaj efekat, koji su naučnici otkrili pomoću specijalnih spektrometara, pokazuje da se tokom 40 dana nakon smrti ljudski DNK ponaša kao antena koja prima informacije iz kosmosa. Garjajev smatra da DNK nije samo molekul, već da ima sposobnost generisanja laserskih zraka i radio talasa koji stvaraju holografske informacije, potrebne za razvoj i rast organizma.

Ova teorija se oslanja na istraživanja iz 1953. godine, kada su Votson i Krik otkrili strukturu DNK i zaključili da je DNK molekul sa dva spiralno uvijena lanca koji sadrže sve informacije o našem telu. Od tada je DNK postao ključni element u razumevanju života, a Garjajev veruje da je DNK, pored svojih bioloških funkcija, takođe i antena koja komunicira sa kosmosom.

Eksperiment sa žabom

Garjajev je posebno istakao eksperimente sa žabljom ikrom, koji su pokazali da bez spoljnog elektromagnetnog okruženja, embrioni ne mogu da se razvijaju normalno. Na osnovu ovih istraživanja, Garjajev je zaključio da DNK ćelije komuniciraju na način koji je neograničen vremenom i prostorom, što menja naše razumevanje o prirodi života i smrti.

Dodatno, istraživanje iz 1997. godine pokazalo je da fotoni mogu da se teleportuju, što znači da se informacije mogu prenositi sa jednog mesta na drugo bez fizičkog kretanja, uz očuvanje svih podataka. Garjajev povezuje ovu sposobnost sa radom ljudskog DNK, verujući da naše ćelije komuniciraju na istom principu, u procesu koji nije ograničen vremenom i prostorom.

Ova istraživanja sugerišu da DNK ima sposobnost da "prima" informacije sa univerzuma, a Garjajev smatra da su ove informacije ključne za razumevanje postojanja duše i njenog načina funkcionisanja nakon smrti. Na kraju, sve ove teorije se uklapaju u narodna verovanja, koja tvrde da duša kroz određeni period nakon smrti zrači i komunicira sa kosmičkim svetom.

Autor: S.M.