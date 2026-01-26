PRVI VAMPIRI SU BILI SRBI: Austrijski arhivi kriju jezivu istinu!

Zaboravite na holivudske filmove i rumunske dvorce. Ako niste znali, reč "vampir" je jedina reč iz srpskog jezika koja je postala opšteprihvaćena u celom svetu, a razlog za to je istorijski horor koji se odigrao na našim prostorima u 18. veku.

Dok su zapadne zemlje uživale u prosvetiteljstvu, u srpskim selima su se otkopavali grobovi zbog straha od "povratnika" koji piju krv.

Petar Blagojević: Prvi "zvanični" vampir na svetu

Sve je počelo 1725. godine u selu Kisiljevu. Seljak po imenu Petar Blagojević umro je i sahranjen po običajima, ali tu se priča tek zahuktava. U narednih devet dana, devet meštana je iznenada preminulo nakon kratke bolesti, a svaki od njih je na samrti tvrdio istu stvar: "Petar mi je noću došao u snu i pokušao da me udavi!"

Čak je i Petrova udovica pobegla iz sela, tvrdeći da joj je pokojni muž svratio u kuću tražeći svoje opanke. Austrijska vojna uprava, koja je tada vladala tim delom Srbije, poslala je komisiju i lekare da vide o čemu se radi. Ono što su zatekli u grobu šokiralo je tadašnju Evropu: Petrovo telo nije trulilo, koža mu je bila sveža, a na ustima je imao – svežu krv.

Arnold Paole i "vampirska epidemija" u Medveđi

Samo nekoliko godina kasnije, novi slučaj potresa Srbiju, ovog puta u selu Medveđa. Vojnik Arnold Paole tvrdio je još za života da ga je u Grčkoj napao vampir, ali da se izlečio jedući zemlju sa vampirovog groba. Ipak, nakon njegove smrti, sumnje su se vratile.

Meštani su tvrdili da Arnold ubija ljude i stoku. Austrijski lekari su ponovo izašli na teren i potvrdili "vampirizam". Izveštaj pod nazivom "Visum et Repertum" (Viđeno i otkriveno) poslat je direktno u Beč, a odatle se vest proširila svetom. Upravo iz tih izveštaja reč "vampir" ulazi u nemački, francuski i engleski jezik.

Zašto su Srbi "krivi" za legendu?

Srpska narodna verovanja o vampirima (ili vukodlacima, kako su ih često mešali) bila su toliko jaka da su se sprovodili posebni rituali zaštite. Glogov kolac, beli luk i prolevanje vina po grobu bili su jedini način da narod umiri svoju savest i strah. Verovalo se da vampir postaje osoba koja je bila zla za života, ali i ona preko čijeg groba pređe mačka ili preleti ptica.

Iako danas znamo da su mnoga od ovih "stanja" u grobu zapravo prirodni procesi raspadanja tela, dokumenti iz 18. veka i dalje stoje kao nemi svedoci vremena kada je Srbija bila centar svetskog straha.

Autor: Dalibor Stankov