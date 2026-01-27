NAJJEZIVIJI RITUALI KOJI SE I DALJE IZVODE U SRBIJI: Šta je 'mrtva voda' i zašto se naježite kada vidite ovaj predmet na kapiji?

Dok u gradovima verujemo u tehnologiju i nauku, u zabačenim selima istočne Srbije vreme kao da je stalo pre nekoliko vekova.

Tamo se i danas, prema tvrdnjama meštana, izvode rituali koji lede krv u žilama, a najpoznatija i najopasnija među njima je – Vlaška magija.

Voda kojom se kupao pokojnik

Jedan od najjezivijih elemenata ovih rituala je korišćenje tzv. "mrtve vode". Reč je o vodi kojom je pokojnik opran pre sahrane. Narodno verovanje kaže da se ta voda koristi za bacanje najtežih kletvi – od onih koje izazivaju ludilo, do onih koje navodno vode direktno u smrt.

Katanac koji "zaključava" sudbinu

Sigurno ste čuli za "zaključavanje" muškaraca. Ritual se izvodi pomoću katanca koji se nosi na groblje ili se potapa u vodu kako bi se neka osoba "vezala" ili "zaključala" da ne može da se oženi, ima decu ili jednostavno – da nema mira.

„Ljudi donose odeću, pramenove kose, pa čak i zemlju sa groba. To nisu lovačke priče, to je stvarnost u koju mnogi ovde veruju više nego u crkvu“, kaže anonimni sagovornik sa istoka Srbije.

Strah koji ne prolazi

Iako etnolozi objašnjavaju ove pojave kao ostatke paganskih verovanja, strah je u narodu realan. Kada nađu čudne zamotuljke od konca i perja ispred vrata ili crveni konac na kapiji, mnogi Srbi, bez obzira na obrazovanje, osete neobjašnjivu neprijatnost.

Autor: Dalibor Stankov