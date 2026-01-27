NAJVEĆI SERIJSKI UBICA SRBIJE BILA JE STARICA: Baba Anujka je 'bajanom vodicom' u smrt poslala 150 ljudi – evo šta bi ih prvo pitala!

Dok je svet strahovao od raznih zlikovaca, banatskom ravnicom decenijama je vladala jedna starica pred kojom su drhtali čak i oni koji u magiju nisu verovali.

Baba Anujka, poznata kao veštica iz Vladimirovca, zvanično je odgovorna za desetine, a nezvanično za više od 150 smrti.

„Koliko je težak taj problem?“

Njen recept je bio jednostavan i smrtonosan. Kada bi joj neko došao tražeći pomoć da se otarasi „problema“ – bilo da je to nasilni muž, strogi otac ili suparnik – Anujka bi uvek postavljala isto pitanje: „Koliko je težak taj problem?“

To nije bilo pitanje o težini muke, već o telesnoj težini žrtve, kako bi mogla precizno da dozira arsen i druge otrove u svoju „bajanu vodicu“. Obećavala je da će problem „nestati“ za tačno osam dana. I zaista, osmog dana, žrtve bi umirale u strašnim mukama.

Biznis smrti usred Banata

Anujka nije bila obična vračara; ona je bila vrhunski hemičar amater. Njena kuća je bila laboratorija zla u kojoj je spravljala napitke koje je skupo naplaćivala. Verovala je da čini uslugu onima koji pate, ali je zapravo bila hladnokrvni ubica sa najdužim „stažom“ na Balkanu.

Uhvaćena je tek u svojoj 90. godini, nakon što je jedna njena „klijentkinja“ pogrešila u doziranju. Sudilo joj se u Pančevu, a njena pojava u sudnici sa crnom maramom i lukavim očima i danas je simbol jeze u Banatu.

Autor: Dalibor Stankov