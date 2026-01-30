5 predmeta iz Jugoslavije koji danas vrede pravo bogatstvo

Znate li da predmeti iz Jugoslavije danas mogu vredeti pravo bogatstvo?

Otkrijte kojih 5 stvari kolekcionari traže i odmah proverite tavan.

Mnogi od vas verovatno čuvaju stare stvari u kutijama na tavanu ili u podrumu. Neki zaboravljeni predmeti iz Jugoslavije danas vrede pravo malo bogatstvo na svetskom tržištu. Kolekcionari su spremni da plate ogromne sume novca za retke i očuvane primerke.

Možda baš vi posedujete igračku ili strip koji svi traže, a da to i ne znate. Vreme je da otresete prašinu sa starih uspomena i proverite njihovu vrednost.

Najtraženiji predmeti iz Jugoslavije

Nostalgija je moćan pokretač tržišta, a stvari iz bivše države postaju sve popularnije. Stranci, ali i domaći sakupljači, ne pitaju za cenu kada nađu ono što im nedostaje u kolekciji.

1. Zlatna serija i Lunov Magnus Strip

Stari stripovi su izuzetno cenjeni među kolekcionarima širom Balkana. Prvi brojevi edicije Zlatna serija mogu dostići cenu od nekoliko hiljada evra. Najvažniji faktor je očuvanost korica i svih stranica. Ako imate Zagora ili Teksa Vilera iz šezdesetih godina, imate pravi džekpot.

2. Igračke fabrike Biserka Zagreb

Gumene figure koje su se proizvodile u Zagrebu danas su pravi rariteti. Posebno su vredne figure Diznijevih junaka sa originalnim pečatom. NJihova cena konstantno raste jer ih je sve teže pronaći u dobrom stanju. Proverite da li vaša stara Miki Maus figura ima oznaku ove fabrike.

3. Crveni kiosk K67

Ovaj modularni kiosk je postao svetska ikona industrijskog dizajna. Jedan primerak se čak nalazi u muzeju MoMA u NJujorku. Iako je glomazan, restaurirani modeli dostižu cenu i do 20.000 evra. Danas se koriste kao moderni kafići ili biletarnice u svetskim metropolama.

4. Registarske tablice sa petokrakom

Stare automobilske tablice sa oznakama gradova bivše republike su tražena roba. Posebno su retke one iz manjih mesta ili sa specifičnim kombinacijama brojeva. LJudi ih kupuju za dekoraciju garaža, restorana ili kao deo privatnih kolekcija.

5. Stolica Rex

Sklopiva drvena stolica slovenačkog dizajnera Nika Kralja je remek-delo. Bila je deo gotovo svakog doma, a danas je simbol prefinjenog ukusa. Originalni primerci iz pedesetih godina vrede stotine evra na aukcijama.

Pronađite blago u svom domu

Ne dozvolite da vaše vredne uspomene propadaju u mraku i vlazi. Pregledajte stare kutije, kofere i police već danas. Možda se baš kod vas kriju predmeti iz Jugoslavije koji vam mogu doneti neočekivanu zaradu.

Autor: S.M.