STARE MUZIČKE KASETE DANAS ZLATA VREDE: Za pojedine može da se kupi i kuća, proverite da li ih imate

Ko bi pre dvadeset godina rekao da će danas muzičke kasete vredeti pravo bogatstvo?

Fenomen zarade na starim muzičkim kasetama deo je šireg trenda na tržištu vintidž predmeta, gde retkost i sentimentalna vrednost određenih proizvoda eksponencijalno podižu potražnju.

Ponovno interesovanje za kasete nije slučajno. U eri kojom dominiraju digitalne tehnologije, opipljiv šarm magnetne trake, sa svojom analognom estetikom i ritualom slušanja, ima snažnu privlačnost za zaljubljenike u muziku i kolekcionare. Ipak, nisu sve kasete jednako vredne. Ključ za prepoznavanje potencijalnog "blaga" leži u specifičnosti izdanja, njegovoj retkosti i potražnji na specijalizovanom tržištu.

Kasete koje vrede po nekoliko hiljada evra

Neka izdanja posebno se ističu svojom izuzetnošću. Na primer, muzička kaseta “The Madonna Collection” (1987) pevačice Madone, iako je bila široko distribuirana, danas je zbog ograničene dostupnosti van određenih tržišta postala visoko cenjen kolekcionarski predmet, čija vrednost preprodajom može dostići značajne sume.

Slično tome, album “Xero” (1997) benda Xero, koji je kasnije postao poznat pod drugim imenom, predstavlja primer kako izdanje sa neobjavljenim pesmama može dostići neverovatnu cenu – i do nekoliko hiljada evra. Ove kasete nisu samo obične muzičke snimke, već autentična svedočanstva jednog muzičkog doba, često sa materijalom koji nikada nije objavljen na drugom mestu.

Skriveni dragulji uključuju i kasetu “Floral Shoppe” (2012) izvođača Macintosh Plus, kultnog u vaporwave žanru, čija visoka vrednost uglavnom potiče od teške dostupnosti. Tu je i izdanje “Year Zero + Unreleased Material” (1996) muzičara Buck 65, još jedan primer kako edicije sa neobjavljenim materijalom privlače veliku pažnju i visoke cene na tržištu.

Kasete za preprodaju moraju biti dobro očuvane

Vrednost kaseta nikada nije fiksna i zavisi od više faktora. Pre svega od stanja očuvanosti: traka u odličnom stanju, sa originalnom kutijom i bez tragova korišćenja, ima mnogo veću cenu. Bitna je i funkcionalnost - kaseta koja ne reprodukuje ispravno ili ima oštećen zvuk gubi značajan deo vrednosti. Kao što je već pomenuto, presudni faktori su i retkost, ali i potražnja za određenim izdanjima među kolekcionarima.

Ono što je sigurno jeste da postoji mnogo zaljubljenika u kasete. Za prodaju je moguće obratiti se direktno buvljacima, koristiti internet platforme poput Ebay-a, Subito-a i sličnih, specijalizovane sajtove poput Catawiki-ja, ili čak oglase na društvenim mrežama. Zbir koji se može dobiti nimalo nije zanemarljiv, naročito kada je reč o pojedinim retkim izdanjima.

