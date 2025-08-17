AKTUELNO

Zadruga

Gastoz i Ena samo što se ne izljube: Gledateljka pokušala da ih pomiri, smeh odiše studiom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko bi rekao?

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Ena, dobra si domaćica i bićeš jako dobra majka. Blago onom ko tebe oženi i ja bih te htela za snajku - rekla je Ljilja.

- To su velike reči i hvala vam od srca - rekla je Ena.

pročitajte još

Gastoz ipak ispao izigran? Ena nikad brže razvezala jezik i udarila na Anđelu, on rešio da promeni ploču i odbranio devojku! (VIDEO)

- Ti si jedna divna i skromna devojka, trebaš da poslušaš Peju - rekla je Ljilja.

- Bio je za mnoge stvari u pravu - rekla je Ena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ćeš sa Zlatom biti najbolja drugarica. Ja nemam ništa protiv Anđele i Gastoza i navijala sam da ona bude prvi, a vi drugi i treći - rekla je Ljilja.

- Zaj*bali smo je, šta ćemo - rekao je Gastoz.

pročitajte još

SOFIJA PREKUCALA IGRICU! Samoj sebi šalje cveće u emisije, pa se zahvaljuje fanovima! Isplivao dokaz (FOTO)

- Krivo mi je što ste se posvađali ti i Ena - rekla je Ljilja.

- Takvo je vreme došlo - rekao je Gastoz.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđela, ti si tiha večeras? - upitala je Ana.

pročitajte još

TEBE PR*KAJU ONI OD 16 DO 60 GODINA: Gledateljka pregazila Enu Čolić uvredama, pa očitala lekciju Gastozu zbog sklapanja primirja! (VIDEO)

- Oni su od samog početka preuzeli ulogu, vrlo su glasni i onda sam ja tiha naspram njih - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sofija reže, ne staje: Eni i Peji održala lekciju o poštovanju u vezi, pa ih posavetovala da beže jedno od drugog! (VIDEO)

Domaći

Dragana ostaje sa Matorom! Priznala da će se boriti za njenu ljubav, ali zbog jedne stvari ne prestaje da plače! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz ne veruje šta sluša: Ostao zaintrigiran Anđelinom reakcijom na raskid, ovome se ni u ludilu nije nadao! (VIDEO)

Zadruga

Aneli i Sandra na aparatima: Luka ih obe bacio u drugi plan, od sad može samo ona da mu izmami osmeh! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz namerava da večeras bude intiman sa Slađom Poršelinom? Obelodanio sve detalje, Džordi u šoku! (VIDEO)

Domaći

Opšti karambol: Gastoz popucao po šavovima i izvređao Karića kao nikad, Anđela ne skida osmeh s lica! (VIDEO)