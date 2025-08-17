Gastoz i Ena samo što se ne izljube: Gledateljka pokušala da ih pomiri, smeh odiše studiom! (VIDEO)

Ko bi rekao?

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Ena, dobra si domaćica i bićeš jako dobra majka. Blago onom ko tebe oženi i ja bih te htela za snajku - rekla je Ljilja.

- To su velike reči i hvala vam od srca - rekla je Ena.

- Ti si jedna divna i skromna devojka, trebaš da poslušaš Peju - rekla je Ljilja.

- Bio je za mnoge stvari u pravu - rekla je Ena.

- Ti ćeš sa Zlatom biti najbolja drugarica. Ja nemam ništa protiv Anđele i Gastoza i navijala sam da ona bude prvi, a vi drugi i treći - rekla je Ljilja.

- Zaj*bali smo je, šta ćemo - rekao je Gastoz.

- Krivo mi je što ste se posvađali ti i Ena - rekla je Ljilja.

- Takvo je vreme došlo - rekao je Gastoz.

- Anđela, ti si tiha večeras? - upitala je Ana.

- Oni su od samog početka preuzeli ulogu, vrlo su glasni i onda sam ja tiha naspram njih - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić