Stiglo ga gorko kajanje: Terza zažalio što je ikada ostavio Sofiju, da može da vrati vreme sve bi promenio! (VIDEO)

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelj Bora Santana ugostio je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu koji su progovorili o svom odnosu.

- Ja sam jutros rekao da mi je krivo što sam ostavio Sofiju, ispao sam baš budala - rekao je Terza.

- Rekao je jutros iz duše da su mu sve žene posle mene greške - rekla je Sofija.

- Ona je jedina osoba koja je mogla da mi kaže da legnem da spavam sinoć - rekao je Terza.

- Jako mi je drago što se on setio naše pesme u tom pijanom stanju - rekla je Sofija.

- Ovo je žal za onim što je nekad bilo, kad se nešto završi to se završilo - rekao je Terza.

- Vi kao da ste stavili tri tačke, a mene zanima Sofija da li bi pre bila sa Anđelom ili Terzom? - upitao je Bora.

- Obzirom da se sad družim samo sa Anđelom, a s Terzom sam bila u vezi tako da bi njega izabrala - rekla je Sofija.

- Mina ili Sofija? - upitao je Bora.

- Mina naravno, ja sam s njom u odnosu i raskidu - rekao je Terza.

Autor: N.Panić