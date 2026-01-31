KINESKA NOVA GODINA SAMO ŠTO NIJE Ulazimo u period Vatrenog Konja - evo šta to znači

Vatreni Konj ima reputaciju moćne, ali nepredvidive godine.

Prema kineskoj astrologiji, 2026. godina mogla bi doneti snažne preokrete, hrabre poteze i duboke lične, ali i kolektivne promene. Astrolozi najavljuju period intenzivne energije u kojem će mnogi biti primorani da izađu iz zone komfora i naprave odlučne korake napred.

Iako se Nova godina po gregorijanskom kalendaru obeležava 1. januara, u kineskoj tradiciji pravi početak godine vezan je za Kinesku novu godinu – centralni praznik lunarnog kalendara. Ona simbolizuje novi ciklus, oslobađanje od starog i usmeravanje ka sreći, napretku i ličnom razvoju. U kineskom zodijaku, znak pod kojim smo rođeni ne otkriva samo crte ličnosti, već i energiju koja nas prati u određenoj godini. Upravo zato se 2026. izdvaja kao posebno snažna i nepredvidiva, navode astrološki izvori.

Kineska nova godina 2026. počinje u sredu, 17. februara. Budući da se računa prema lunarnim menama, njen datum se svake godine menja. Obeležavanje traje 15 dana i završava se čuvenim Festivalom lampiona. Tokom tog perioda porodice se okupljaju, pripremaju tradicionalna jela, pale vatromete i ukrašavaju domove simbolima koji prizivaju sreću, zdravlje i obilje.

Zašto je 2026. godina Vatrenog Konja?

Kineski horoskop čini ciklus od 12 životinja: Pacov, Vo, Tigar, Zec, Zmaj, Zmija, Konj, Koza, Majmun, Petao, Pas i Svinja. Uz to, postoji i pet osnovnih elemenata – Drvo, Vatra, Zemlja, Metal i Voda – koji se smenjuju i kombinuju sa životinjskim znakovima, formirajući puni ciklus od 60 godina. Zbog toga se godina Vatrenog Konja javlja veoma retko – prethodna je bila 1966. godine.

Šta donosi energija Vatrenog Konja?

Konj, kao sedmi znak kineskog zodijaka, simbol je kretanja, slobode, snage i nezavisnog duha. Osobe rođene u ovom znaku često se opisuju kao energične, radoznale i sklone avanturama, ali ponekad i nagle i nestrpljive. Kada se ovaj znak spoji sa elementom Vatre, njegove osobine postaju još intenzivnije. Vatra pojačava strast, ambiciju i kreativnost, ali i potrebu za promenom i akcijom.

Zbog toga Vatreni Konj ima reputaciju moćne, ali nepredvidive godine. U kineskoj tradiciji veruje se da ona donosi rušenje ustaljenih obrazaca i otvara prostor za nova pravila, velike odluke i hrabre iskorake – kako na ličnom planu, tako i u širem društvenom kontekstu.

