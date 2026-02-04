OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Evo čemu služi mala rupa na grickalici za nokte

Nakon što je otkrivena prava svrha, mnogi su priznali da su ostali zatečeni.

Mnogi korisnici društvenih mreža ostali su zatečeni kada su otkrili čemu zapravo služi mala rupica na kraju grickalice za nokte. Ako sada pogledate svoju, primetićete sitan otvor na završetku metalne poluge – detalj koji većina ljudi godinama smatra samo estetskim, iako iza njega stoji sasvim praktična namena.

Rasprava je započela nakon objave jedne korisnice na Fejsbuku, koja je priznala da ju je svekrva zadirkivala kada je shvatila da ne zna čemu ta rupica služi.

„Smejala mi se jer nisam imala pojma koja je svrha tog malog otvora na grickalici. Sad se pitam – da li sam jedina?“, napisala je ona.

U komentarima su se brzo nizale šale i teorije, a postalo je očigledno da je zbunjenost mnogo rasprostranjenija nego što se mislilo.

„Možda služi da se u njoj zadrže odsečeni nokti“, našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Ili je to držač za zubni konac.“

Prava namena rupice

Ispostavilo se da je objašnjenje vrlo jednostavno – rupica služi za kačenje grickalice. Kroz nju se može provući prsten, kanap ili mala kukica, kako bi se grickalica zakačila za ključeve, neseser, ranac ili putnu torbu.

S obzirom na to koliko se lako gube, ovaj diskretan detalj omogućava lakše čuvanje i nošenje, posebno na putovanjima. Neki modeli čak dolaze sa fabrički dodanim lančićem.

„Nikada više neću gledati grickalicu isto“, „Vreme je da je zakačim za ključeve“, bili su samo neki od komentara.

Malo istorije alata koji svi koristimo

Savremena grickalica za nokte potiče iz 1875. godine, kada je Amerikanac Valentin Fogerti patentirao prvi model sa polugom. Pre toga, nokti su se uglavnom sređivali pomoću malih noževa.

Nekoliko godina kasnije, 1881. godine, Judžin Hajm i Selestin Mak dodatno su unapredili dizajn i stvorili oblik grickalice kakav danas poznajemo – uključujući i čuvenu rupicu koja je godinama prolazila neprimećeno.

Autor: Iva Besarabić