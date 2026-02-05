Noćas niste mogli oka da sklopite? Pola Srbije se danas žali na nesanicu, a ON je razlog

Ako noćas niste mogli oka da sklopite, niste jedini — krivac se krije na nebu. Pun Mesec je sinoć dostigao svoj vrhunac i, prema mišljenju mnogih, upravo on je razlog nemirnog sna, čestog buđenja i osećaja unutrašnje napetosti.

Još od davnina veruje se da pun Mesec utiče na ljudski organizam, posebno na san i emocije. Kako je ljudsko telo najvećim delom sačinjeno od vode, mnogi smatraju da Mesečeva gravitacija, koja pokreće plimu i oseku, ima sličan efekat i na nas.

Tokom punog Meseca ljudi češće prijavljuju nesanicu, živopisne snove, ubrzan rad srca i osećaj nervoze bez jasnog razloga.

Naučna istraživanja takođe pokazuju da tokom punog Meseca dolazi do smanjenja lučenja melatonina — hormona sna, što može otežati uspavljivanje i skratiti duboku fazu sna. Zato nije neobično ako ste se noćas dugo vrteli po krevetu ili se probudili umorniji nego inače.

Astrolozi savetuju da se u ovim danima izbegavaju važne odluke i konflikti, jer pun Mesec pojačava emocije i reakcije. Umesto toga, preporučuje se opuštanje, lagana večera, isključivanje ekrana pred spavanje i malo strpljenja — jer ovaj uticaj, kao i Mesec, brzo prolazi.

Autor: D.Bošković