AKTUELNO

Extra

Noćas niste mogli oka da sklopite? Pola Srbije se danas žali na nesanicu, a ON je razlog

Izvor: Pink.rs, Foto: Unsplash.com ||

Ako noćas niste mogli oka da sklopite, niste jedini — krivac se krije na nebu. Pun Mesec je sinoć dostigao svoj vrhunac i, prema mišljenju mnogih, upravo on je razlog nemirnog sna, čestog buđenja i osećaja unutrašnje napetosti.

Još od davnina veruje se da pun Mesec utiče na ljudski organizam, posebno na san i emocije. Kako je ljudsko telo najvećim delom sačinjeno od vode, mnogi smatraju da Mesečeva gravitacija, koja pokreće plimu i oseku, ima sličan efekat i na nas.

Tokom punog Meseca ljudi češće prijavljuju nesanicu, živopisne snove, ubrzan rad srca i osećaj nervoze bez jasnog razloga.

Naučna istraživanja takođe pokazuju da tokom punog Meseca dolazi do smanjenja lučenja melatonina — hormona sna, što može otežati uspavljivanje i skratiti duboku fazu sna. Zato nije neobično ako ste se noćas dugo vrteli po krevetu ili se probudili umorniji nego inače.

Astrolozi savetuju da se u ovim danima izbegavaju važne odluke i konflikti, jer pun Mesec pojačava emocije i reakcije. Umesto toga, preporučuje se opuštanje, lagana večera, isključivanje ekrana pred spavanje i malo strpljenja — jer ovaj uticaj, kao i Mesec, brzo prolazi.

Autor: D.Bošković

#Mesec

#Spavanje

#napetost

#nemiran san

#pun mesec

#vrhunac

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Muče vas UMOR I NAPETOST: Primenite ove trikove i živnućete za tren oka!

Lifestyle

Glavobolja tokom i nakon s*ksa: Zašto se javlja i kada treba da se zabrinete?

Lifestyle

Ovo je pet najgorih momenata da stanete na vagu: Samo ćete se dodatno traumirati

Horoskop

Danas nam je stigao pun Mesec u Jarcu: A to za ova 4 znaka znači radikalne promene i haos sudbinskih razmera

Extra

Vaše dete možda priča ovim jezikom – a vi ga verovatno ne razumete!

Domaći

Nije mi bilo suđeno da budem majka, sada je kasno: Isidora Minić progovorila o bolnoj temi sa kojom se suočava sve više žena