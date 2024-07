Danas nam je stigao pun Mesec u Jarcu: A to za ova 4 znaka znači radikalne promene i haos sudbinskih razmera

Na nebu nas očekuje zanimljiv astrološki događaj, a to je pun Mesec u Jarcu koji počinje 21. jula. Pun Mesec u Jarcu je astrološki događaj koji kombinuje energije Meseca i Jarca.

Jarac je zemljani znak kojim vlada Saturn, planeta discipline, odgovornosti i strukture. Pun Mesec u Jarcu naglašava ove teme i donosi energiju koja nas podstiče da se fokusiramo na svoje ciljeve, karijeru i dugoročne planove.

Pun Mesec u Jarcu doneće dramatične događaje za Jarčeve, Ovnove, Vage i Rakove jer simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa, ali će uticati i na ostane znake Zodijaka.

Ovan

Pripadni ovog horoskopskog znaka će Pun Mesec dočekati u svom 10. polju, koje upravlja njihovom karijerom i imidžom u javnosti. Naprezanje balansiranja ličnog života i karijere može ih dovesti do pucanja, ili bi borba za moć mogla da dostigne prekretnicu u kojoj se osećaju primorano da preduzmu akciju.

Pored toga, retrogradni Saturn i Neptun u njihovom 12. polju sugerišu da njihova podsvest postaje opterećujuća. Sa konjukcijom Urana i Algola u njihovoj kući novca i resursa, mogli bi se suočiti i sa finansijskim nedaćama. Merkurov položaj u 5. polju sugeriše da pitanja vezana za ljubav, hobije i decu mogu biti pogođena ovim finansijskim izazovima.

Bik

Bikovi u usponu doživljavaju ovaj Pun Mesec u svom 9. polju, koje vlada visokim obrazovanjem, religijom, verom i putovanjima u inostranstvo. Možda su planirali novu priliku za obrazovanje ili putovanje, ali ona može biti odložena ili neće ispasti kako su očekivali. Sa Uranom u 1. polju trebalo bi da povedete računa o svom zdravlju u ovom periodu. Saturn i Neptun retrogradni u svom 11. polju pružiće proveru realnosti u vezi sa društvenim krugovima i budućim ciljevima.

Blizanci

Pun Mesec se javlja u 8. polju Blizanaca, koje upravlja krizama, zajedničkim resursima, misterijama i zagrobnim životom. Možda osećaju da gube kontrolu nad aspektima svog života i da su možda doživeli nedavne gubitke; međutim, Plutonov uticaj može pomoći u transformaciji ovih okolnosti. Sa Uranom u 12. polju, Blizanci bi trebalo da budu oprezni kada su u pitanju potencijalne nezgode ili neočekivani događaji. Pored toga, retrogradni Saturn i Neptun u vašem 10. polju, koji utiču na karijeru i imidž u javnosti, sugerišu period ponovne procene. Svaka idealizacija u ovim oblastima sada će biti suočena sa realnošću, što će podstaći neophodnu ponovnu procenu.

Rak

Rakovi će ovaj pun Mesec dočekati u svom 7. polju, koje upravlja partnerstvom i ugovorima. Ako su u braku ili ozbiljnoj vezi, mogu biti svedoci da tenzije koje su se gomilale poslednjih šest meseci dođu do vrhunca, što može uticati na njihov ego zbog određenih ponašanja njihovog partnera. Međutim, ovaj period bi mogao značiti transformativnu fazu u njihovom odnosu. Uran u njihovom 11. polju, u konjunkciji sa fiksnom zvezdom Algolom, upozorava ih na nagle promene u njihovom društvenom krugu.

Tokom ovog perioda mogu se susresti sa neočekivanim aspektima ljudi kojima su okruženi. Retrogradni Saturn i Neptun u njihovom 9. polju, koje se bavi putovanjima na daljinu, religijom, visokim obrazovanjem i ličnim uverenjima, sugeriše potrebu za proverom realnosti u ovim oblastima njihovog života i podstiče ih da preduzmu praktične korake ako žele ishod.

Lav

Lav u usponu ima pun Mesec u svom 6. polju, koji upravlja svakodnevnim navikama, radnim okruženjem, kućnim ljubimcima i zdravstvenim problemima. Nedavni napori su ih možda gurnuli preko vaših granica, potencijalno do kratkog spoja u to vreme. Moraju dati prednost odmoru i dozvoliti sebi vremena da se potpuno opuste kako bi izbegli bilo kakve zdravstvene probleme. Pored toga, doživeće konjunkciju Uran-Algol u svom 10. polju, u vezi sa javnom slikom i karijerom. Ovo poravnanje sugeriše da mogu naići na neprijatna iznenađenja u ovim oblastima. Njihovo fokusiranje na svoj imidž i identitet može dovesti do nelagodnosti, posebno ako postoje izazovi u pogledu reputacije za navigaciju.



Devica

Pun Mesec u 5. polju, vlada inspiracijom, decom, ljubavlju, hobijima i kreativnošću. Oni mogu da osete intenzivne emocije u ovim oblastima, koje se mogu pozitivno usmeriti u kreativne potrage. Preporučuje se da ovu energiju oslobode u danima koji prethode punom Mesecu. Retrogradni Saturn i Neptun biće u svom 7. polju, ohrabrujući Devicu da se diže da vidi odnose onakvima kakvi jesu, a ne kroz ružičaste naočare. Konjukcija Uran-Algol u njihovom 9. polju savetuje oprez u pogledu putovanja na velike udaljenosti i potencijalnih incidenata na društvenim mrežama.

Vaga

Pun Mesec će se desiti u 4. polju Ascendentne Vage, koja predstavlja dom, porodicu i unutrašnju sigurnost. Ascendenti Vaga su među onima koji su najintenzivnije pogođeni ovim punim mesecom. Njihov osećaj stabilnosti i temelja može biti doveden u pitanje, zbog čega će se osećati van ravnoteže. Plutonov uticaj sugeriše da su tekuće transformacije u kamenu temeljcu njihovih života poremetile njihov osećaj udobnosti. Moraće da redefinišu šta im donosi utehu nakon ovih emocionalnih previranja. Pored toga, Uran u konjunkciji sa Algolom u njihovoj 8. kući – vezano za rođenje, smrt, transformaciju, krize i zajedničke resurse - dodaje dodatnu složenost. Oni se mogu susresti sa nepredviđenim okolnostima koje izazivaju neprijatnosti tokom ovog perioda.

Škorpija

Pun Mesec će nastupiti u 3. polju Škorpije, biće kratkih putovanja i komunikacije. Možda se osećaju frustrirano i preplavljeno svojim mislima, boreći se da nađu zdrav izlaz za svoja osećanja. Zapamtite, 3. polje je odlično za pisanje; koristite ovu energiju punog Meseca da vodite dnevnik i organizujete svoje misli. Ova praksa bi potencijalno mogla da unese jasnoću u obrasce koji se ponavljaju, pomažući da se razbiju sa transformativnim uticajem Plutona u istoj kući. Za Škorpije, poznate po svojoj postojanosti, ovaj događaj bi mogao da izazove značajnu promenu u načinu razmišljanja. Pored toga, konjunkcija Uran-Algol u njihovom 7. polju nagoveštava potencijalne nesreće u partnerstvu, što može uticati i na njihov ugled u javnosti.

Strelac

Pun Mesec se javlja u 2. polju Strelca u usponu, koji upravlja novcem i resursima. Mogu se osećati frustrirano izazovima u ovoj oblasti, što može dovesti do transformativnog prodora. Konjukcija Uran-Algol će se desiti u njihovoj 6. kući, što će uticati na svakodnevne navike, radno okruženje, kućne ljubimce i zdravstvene probleme. Neočekivani i nesrećni događaji mogu poremetiti ovu oblast njihovog života. Pored toga, retrogradni Saturn i Neptun se javljaju u 4. polju, što se odnosi na dom, porodicu i sigurnost. Ovaj period će izazvati nerealna očekivanja i lažni osećaj sigurnosti, zahtevajući od njih da se suoče sa istinom.

Jarac

Jarčevi u usponu će doživeti pun Mesec u svom 1. polju, koje upravlja identitetom, izgledom i ličnim prostorom; tako duboko će osetiti njen uticaj. Mogu da osete sukobe sa onima oko sebe i osećaju se preplavljenim svime. Njihove reakcije mogu biti intenzivne i eksplozivne. Preporučljivo je da ovu energiju otpuštaju mirno i izbegavaju gužve. Pored toga, konjunkcija Uran-Algol u njihovom 5. polju — u vezi sa inspiracijom, decom, ljubavlju, hobijima i kreativnošću — sugeriše potencijalne nesrećne događaje koji bi mogli privremeno da priguše njihovu radost u životu. Štaviše, retrogradni Neptun i Saturn u njihovoj 3. kući, povezani sa mentalnom aktivnošću, braćom i sestrama i kratkim putovanjima, podstiču ih da se bave realističnim razmišljanjem umesto da se drže idealizma.

Vodolija

U usponu doživljavaju ovaj Pun Mesec u svom 12. polju, što može teško da optereti njihovu podsvest. Možda se bore sa problemima spavanja, noćnim morama ili povećanom anksioznošću i napadima panike u poslednje vreme. Za njih je važno da se pozabave svojim strahovima i oslobode nagomilane emocije tokom ovog vremena, a Pluton nudi transformativnu podršku .Pored toga, retrogradni Saturn i Neptun u svom 2. polju naglašavaju potrebu za praktičnim merama u pogledu njihovih finansija i materijalnih sredstava.

Ribe

Ribe doživljavaju ovaj pun mesec u svom 11. polju, koje vlada društvenim krugovima, beneficijama u karijeri, budućim težnjama i umrežavanjem. Oni mogu biti podložni svesti o društvenim krugovima sa kojima žele da se usklade ili udaljenosti između njihove trenutne situacije i njihovih težnji. Ovo može dovesti do osećaja frustracije i hitnosti. Plutonov uticaj podstiče transformaciju u ovim oblastima. Pored toga, retrogradni Saturn i Neptun u njihovom 1. polju podstiču Ribe da se uzdignu da introvidiraju svoj identitet i postupke sa dodirom stvarnosti. Ova introspekcija može biti izazovna, jer uključuje gledanje na sebe realno, bez previše simpatičnih pogleda.

Autor: Dubravka Bošković