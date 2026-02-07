Imala je 150 kilograma i jedva se kretala uz pomoć štapa: Kad vidite kako sad izgleda zanemećete (FOTO)

Problemi s kilogramima počeli su još kada je sa samo 17 godina rodila prvo dete.

Britanka Tami Džouns (35) godinama je vodila tešku borbu sa ozbiljnom zavisnošću od hrane, borbu koja ju je umalo koštala života. U najtežem periodu imala je čak 150 kilograma, a kretanje bez štapa bilo je gotovo nemoguće.

Sve je počelo posle prvog porođaja

„Ceo život sam bila krupnije građe i stalno sam upadala u takozvani ‘jo-jo efekat’. Posle porođaja jednostavno nisam uspevala da smršam, iako sam probala sve moguće dijete“, priča Tami.

Tami Džouns pre i posle transformacije:

Vremenom je izgubila nadu. Hrana je postala uteha, beg i opsesija — a onda je usledio pravi pakao.

Sa 31 godinom – štap za hodanje i život u četiri zida

Zbog viška kilograma i gubitka samopouzdanja, Tami je počela da se povlači iz sveta.

„Radila sam kao preduzetnica od kuće jer nisam imala hrabrosti da izlazim napolje. Već sa 31 godinom hodala sam uz pomoć štapa“, priznaje majka dvoje dece.

Došla je u fazu u kojoj gotovo ni o čemu drugom nije mogla da razmišlja osim o hrani.



Dijabetes, teška upala pluća i borba za život

Godine 2021. lekari su joj dijagnostikovali dijabetes tipa 2, a ubrzo potom i tešku upalu pluća. Zbog masnoće koja je pritiskala pluća, njeno stanje postalo je životno ugrožavajuće.

„Mogla sam da umrem i to je bilo zastrašujuće“, priseća se Tami boravka u bolnici.

„Hrana je zavisnost, isto kao alkohol ili droga. Psihički je bilo užasno teško. Nisam imala izbora nego da se suočim s tim“, kaže ona, objašnjavajući da joj je posle intervencije želudac bio čak 80 odsto manji nego ranije.

Spas je pronašla u Turskoj

Godine 2022. donela je odluku koja joj je promenila život. Otputovala je u Tursku, gde je operaciju uklanjanja dela želuca platila oko 4.200 evra.

„Brat i suprug su mi pomogli da skupim deo novca, a ostatak sam platila od novca koji sam ranije trošila na hranu. Plašili su se da će me izgubiti“, iskreno priznaje.

„Kupila sam majicu veličine 36 i nisam mogla da verujem“

Danas je njen život neuporedivo drugačiji.

„Mogu da vodim decu u park, da se vozim na atrakcijama, da uživam u stvarima koje su mi ranije bile nezamislive. Samopouzdanje mi je na vrhuncu. Morala sam da se uštinem kada sam prvi put kupila majicu veličine 36“, kaže Tami.

Nekada je otkazivala porodična okupljanja, a danas im se raduje. Ljudi je često više ni ne prepoznaju.

„U supermarketu sam srela ženu s kojom sam odrasla. Njena ćerka je rekla: ‘Mama, to je Tami’, a ona je odgovorila: ‘Bože moj, uopšte te nisam prepoznala’. To je bio predivan osećaj“, zaključuje Britanka, koja se danas u svojoj koži oseća samouverenije nego ikada ranije.

Autor: D.Bošković