Zvanično sam majka četvoro dece: Kardi Bi dobila sina s NFL zvezdom, dugo je krila vezu, a i trudnoću

Kardi Bi rodila je četvrto dete. Kako je potvrdio njen predstavnik, 33-godišnja reperka rodila je dečaka. "Kardi je dobro i presrećna je", kratko je poručio njen tim. Ovo je njeno prvo dete s NFL zvezdom Stefonom Digsom.

Srećne vesti podelila uz pesmu

Radosne vesti podelila je na Instagramu, u videu u kom peva pesmu "Hello" s najnovijeg albuma "Am I the Drama?". U opisu objave je otkrila da prolazi kroz velike promene, te da joj je novi početak bio i težak i oslobađajući.

Poručila je da joj je ovaj period doneo novu muziku, novi album i – novu bebu. Upravo to, kaže, daje joj dodatni vetar u leđa da bude što bolja majka svojoj deci.

"Ja protiv sebe"

Kardi ističe da je sada potpuno fokusirana na sebe i lični rast. "Ovo novo poglavlje je Me vs. Me", napisala je, dodajući da se priprema za turneju, posvećena je mentalnom i fizičkom zdravlju i oseća se jače nego ikad. "Učila sam, zacelila sam i sada napokon prihvatam ženu kakva sam danas."

Trudnoću je otkrila kad je sama odlučila

Javnost je za trudnoću saznala kad ju je otkrila u intervjuu s Gejl King u emisiji CBS Mornings, ponosno potvrdivši da očekuje dete sa Stefonom Digsom. Tada je rekla da se dobro snalazi balansirajući majčinstvo i karijeru.

U razgovoru za podkast "On Purpose" Džeja Šetija ispričala je kako želi da njena deca jednog dana nadmaše nju – odgaja ih, kaže, uz puno ljubavi, ali i red.

Vezu s Digsom dugo je krila

Glasine o vezi s Digsom krenule su krajem 2024, a prvi put su se u javnosti zajedno pojavili tek na utakmici Celticsa i Knicksa u maju 2025. Kardi je objasnila da je trudnoću čuvala za sebe sve dok se nije osetila spremnom za objavu.

"Sad kad znate – podržite album"

U svom prepoznatljivom stilu, celu priču završila je porukom fanovima: "Sad kad sve znate – ajmo, podržite album! Zvanično sam mama četvoro dece!"

Kardi Bi troje prethodne dece ima s bivšim suprugom Ofsetom - ćerku Kulturu (rođenu 2018), sina Vejva (rođenog 2021) i ćerku Blosom (rođenu 2024).

Autor: Nikola Žugić