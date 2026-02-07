PRESKAČETE VEČERU? Nutricionista otkriva zbog čega je ova popularna navika toliko loša

Povremeni post i preskakanje večere su posebno popularni među onima koji pokušavaju da smršaju. Ali da li je dobra ideja ići u krevet na prazan stomak?

Nutricionista Jevgenij Arzamascev smatra da redovno preskakanje večere može poremetiti funkcionisanje tela. Prema rečima stručnjaka, kada osoba ne jede uveče, telo to doživljava kao okidač za stres.

Kao odgovor, počinje da se proizvodi kortizol, hormon koji povećava anksioznost i ometa san. Nivo melatonina, glavnog regulatora cirkadijalnih ritmova, smanjuje se, što dovodi do nesanice, jutarnje razdražljivosti i umora tokom dana.

Hronična večernja glad može pokrenuti još jedan problem: „noćne racije“ na frižider. Često se ljudi koji preskaču laganu večeru bude noću sa vučjom glađu i pribegavaju jelu nezdrave hrane.

Spontano grickanje povećava rizik od razvoja dijabetesa i inflamatornih gastrointestinalnih bolesti.

Nutricionista savetuje da preispitate svoje prehrambene navike. I dalje bi trebalo da večerate - dva do tri sata pre spavanja. Najbolje je da izaberete posno meso ribe, omlete, sveži sir, jogurt bez šećera ili salatu od povrća sa jajetom.

Autor: D.Bošković