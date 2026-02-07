AKTUELNO

Extra

PRESKAČETE VEČERU? Nutricionista otkriva zbog čega je ova popularna navika toliko loša

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Povremeni post i preskakanje večere su posebno popularni među onima koji pokušavaju da smršaju. Ali da li je dobra ideja ići u krevet na prazan stomak?

Nutricionista Jevgenij Arzamascev smatra da redovno preskakanje večere može poremetiti funkcionisanje tela. Prema rečima stručnjaka, kada osoba ne jede uveče, telo to doživljava kao okidač za stres.

Kao odgovor, počinje da se proizvodi kortizol, hormon koji povećava anksioznost i ometa san. Nivo melatonina, glavnog regulatora cirkadijalnih ritmova, smanjuje se, što dovodi do nesanice, jutarnje razdražljivosti i umora tokom dana.

Hronična večernja glad može pokrenuti još jedan problem: „noćne racije“ na frižider. Često se ljudi koji preskaču laganu večeru bude noću sa vučjom glađu i pribegavaju jelu nezdrave hrane.

Spontano grickanje povećava rizik od razvoja dijabetesa i inflamatornih gastrointestinalnih bolesti.

Nutricionista savetuje da preispitate svoje prehrambene navike. I dalje bi trebalo da večerate - dva do tri sata pre spavanja. Najbolje je da izaberete posno meso ribe, omlete, sveži sir, jogurt bez šećera ili salatu od povrća sa jajetom.

Autor: D.Bošković

#Stomak

#Večera

#prazan stomak

#preskakanje

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Jabukovo sirće je eliksir zdravlja, ali niko ga ne koristi pravilno: Evo u koje doba dana je najbolje da ga pijete

Lifestyle

NUTRICIONISTA UPOZORAVA! Svi prave ovu GREŠKU u ishrani, a može OZBILJNO da naruši ZDRAVLJE i stanje organizma

Lifestyle

Ujutru pijete kafu na prazan želudac: Pogledajte šta se sve vašem telu tačno dešava

Lifestyle

Svi suše peškire na suncu, a evo zašto to nikako nije dobro – iznenadićete se

Farma

SNAGA NA USTA ULAZI! Farmeri se uhvatili za kašiku čim su otvorili oči, Kristijan ipak pronašao ZAMERKU današnjem obroku (VIDEO)

Lifestyle

Sve što treba da znate pre nego što nabavite hrčka kao ljubimca