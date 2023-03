NUTRICIONISTA UPOZORAVA! Svi prave ovu GREŠKU u ishrani, a može OZBILJNO da naruši ZDRAVLJE i stanje organizma

Preskakanje obroka na pravi način, koje se naziva i povremeni post, može imati brojne zdravstvene koristi, kao što je npr. gubitak kilograma, objašnjava nutricionistkinja i autorka knjige 'Dijeta detox', Bruk Alpert.

Ali preskakanje obroka i povremeni post dve su vrlo različite stvari. Preskakanje obroka da biste se lišili neke ugode ili pak kaznili - ili samo zato što ste previše zauzeti - razlikuje se od posta i negativno utče na telo.

- U praksi često čujem da ljudi ne doručkuju, ne večeravaju, jedu za doručak samo voće, ne stižu da ručaju, ne jedu meso. Sve to nije dobro, rekla je za Srbija Danas nutricionistkinja Ivana Šarčević.

Zbog preskakanje obroka i ne konzumiranja dovoljno hrane tokom dana može nam se doslovno vrteti u glavi. Možete osećati vrtoglavicu, imati manjak energije, ili čak osećati da bi se mogli onesvestiti.

"To je zbog pada glukoze u krvi," kaže stručnjakinja za ishranu i autorka knjige 'Eating in Color,' Frančeska Largeman-Rut.

Prejedate se kod idućeg obroka

"Kad preskačemo obroke, kasnije ćemo tokom dana biti skloni prejedanju", objašnjava nutricionistkinja Boni Taub-Diks, osnivačica portala "BetterThanDieting.com" i autorka knjige "Read it Before You".

- Ako podelite obroke na više manjih u danu, telo će moći učinkovitije iskoristiti hranjive materije. Gledajte na telo kao na prerađivača hrane: ako postepeno dodajete hranu, dobro će raditi svoj posao, ali ako ugurate tone hrane odjednom - recimo, nakon što preskočite obrok - neće biti učinkovito ", objasnila je.

Preskakanje obroka, ili predugi periodi bez jela mogli bi ozbiljno da utiču na vaše mentalno zdravlje. Studija iz 2018. godine otkrila je da su adolescenti koji su preskakali doručak češće imali stres i depresiju od onih koji su redovno jeli doručak.

Preskakanje doručka može da vodi do disbalansa u ishrani i drugih nezdravih navika što adolsecenta čini podložnom gojenju, piše Daily mail. Oni zamenjuju kuvani obrok pripremljen kod kuće za neku nezdravu grickalicu. Ljudi koji doručkuju su mršaviji jer imaju naviku da tokom dana jedu više puta po malo i izbegavaju nezdrave grickalice. Po broju gojaznih tinejdžera, Amerika se nalazi na prvom mestu, a iza nje su odmah Novi Zeland, Kanada, Australija, Velika Britanija, Finska, Danska, Austrija, Nemačka i Irska.

Nepravilno varenje hrane

Preskakanje obroka može dovesti i do mučnine i do dijareje, a mogli biste i da dobijete zatvor. Slično kao kada se osećate anksiozno, odgovor na stres koji oslobađa telo kada predugo ne jedete može da ‘naljuti’ vaš sistem za varenje i učini odlazak u toalet prilično nepredvidivim.

A ako ste u začaranom krugu preskakanja obroka, a zatim i prejedanja, ovo će dodatno poremetiti vašu probavu. Vaše telo tačno zna koliko može da trpi, a slušanje onih signala gladi i sitosti, zajedno sa upotrebom biljnih namirnica bogatih vlaknima, pomoći će vam da povratite pravilno varenje.

Osećaj besa zbog gladi

Bes zbog gladi je stvaran. To je osećaj kada je neko toliko gladan da ga to čini ljutim i frustriranim. To je zato što se nivo šećera u krvi našeg tela smanjuje kada preskačemo obroke. Naš mozak funkcioniše na glukozi i kada mozak ne primi dovoljno goriva, dovodi telo u režim gladovanja i oslobađa hormone stresa.

Ovo je isti razlog zbog kojeg se teže fokusiramo kada smo gladni. Mozak ima malo goriva i donosi odluku o najboljem načinu korištenja preostale energije. Postajemo ćudljiva, razdražljiva i najmanje zabavna verzija nas samih.

U krajnjem, preskakanje obroka na redovnoj osnovi uzima danak u našim telima. Okreće se protiv nas, a mi se u osnovi lišavamo hrane. Ako pokušavate da izgubite težinu, obavezno jedite prave porcije zdravih obroka tokom celog dana, spavajte, vežbajte i uzimajte puno vode.

- Dakle, nakon jednog preskočenog obroka, sve što pojedemo kasnije (taman to billa salata ili jedna voćka) višestruko se koristi. Ostatak se skladišti i bazalni metabolizam se uspori. To je prirodan čovekov proces u borbi za preživljavanje. Potrudite se da jedete svaki dan u približno vreme. Planirajte svoje obroke. Nosite hranu na posao-školu. Telo vam uvek daje signale-pratite ih - zaključila je nutricionistkinja Ivana.

Autor: Z.L.