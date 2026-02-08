Pilot otkrio kakve je čudne i uznemiravajuće stvari video tokom letova: S vremena na vreme nešto projuri pored vas (VIDEO)

Pilot jedne američke avio-kompanije na društvenim mrežama odgovarao je na pitanja radoznalih pratilaca i otkrio neke od najčudnijih, ali i najuznemirujućih stvari koje je video tokom letova.

Iako su se mnogi nadali pričama o vanzemaljcima, njegova objašnjenja bila su mnogo prizemnija.

Viđenja NLO-a

Kapetan Stiv, pilot American Airlines-a, na svom TikTok profilu @captainsteeeve dobio je pitanje da li je ikada tokom letenja video nešto čudno ili neobjašnjivo. Priznao je da je tehnički video NLO, odnosno neidentifikovani leteći objekat, ali je odmah objasnio da to nije ono što ljudi obično zamišljaju.

"Pa, na neki način da. Ponekad su vremenske formacije pomalo čudne. Znam da verovatno ciljate na pitanje: "Da li ste ikada videli NLO?" Ne u klasičnom smislu. S vremena na vreme, dok letite, nešto brzo projuri pored vas, a obično se ispostavi da je to balon, na primer helijumski balon sa neke dečje proslave," objasnio je Stiv.

Dronovi kao najveća opasnost

Pilot je istakao da je imao i neprijatnija iskustva koja nemaju veze ni sa balonima ni sa vremenskim prilikama.

"Viđao sam i dronove kako prolaze. E, to je već uznemirujuće", rekao je i dodao da sudar sa takvim objektom predstavlja stvarnu opasnost po bezbednost leta.

Misterija neobičnih svetala

Stiv je objasnio i da često viđa čudna svetla za koja veruje da nastaju kao odraz Sunčeve svetlosti sa satelita. Kaže da je taj fenomen posebno izražen iznad određenih područja.

"Takođe, kada letite iznad kanadskih primorskih provincija, tamo ima mnogo satelita i ponekad ih Sunce obasja pod pravim uglom pa svi nekako zasijaju. I to izgleda čudno. Svi ti sateliti su gore i ponekad se pojavljuju i nestaju, u zavisnosti od toga kako ih Sunce obasjava. Iako je kod vas na tlu možda noć, Sunce ih visoko gore i dalje obasjava. Zbog toga oni svetle pa se gase. Ponekad može da izgleda kao da se kreću, ali ne kreću se. Zapravo su stacionarni i, da, to je pomalo čudno", zaključio je.

