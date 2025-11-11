KOLAPS NA AERODROMIMA U SAD I DALJE TRAJE: Američke avio-kompanije otkazale 1.200 letova zbog blokade rada vlade

Američke avio-kompanije otkazale su danas gotovo 1.200 letova, a otkazivanja su peti dan zaredom premašila 1.000 zbog nastavka blokade rada savezne vlade, odnosno nedostatka osoblja u kontroli letenja.

Smanjenje broja letova povećano je danas na šest odsto, a planirano je da dostigne osam odsto u četvrtak i 10 odsto u petak, preneo je Rojters.

U ponedeljak bilo 2.900 otkazanih letova, a 9.600 odloženih, prema podacima sajta za pracenje letova FlightAware.

Nedostatak osoblja u kontroli letenja značajno se poboljšao danas, nakon više od dvadeset problema u ponedeljak, rekli su zvaničnici jedne avio-kompanije za Rojters.

FAA je saopštila da je danas prijavljen samo jedan problem sa osobljem.

Vlada je uvela obavezno smanjenje broja letova kako bi se rešili bezbednosni problemi, a Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naložila je prošle sedmice avio-kompanijama da smanje za četiri odsto broj letova na dnevnom nivou počev od 7. novembra na 40 glavnih aerodroma zbog problema sa osobljem u kontroli letenja.

Avio-kompanije i FAA su u pregovorima o tome kada i kako ce se sprovoditi smanjenja broja letova i kako će na kraju biti ukinuta, dok se rekordna blokada rada vlade u trajanju od 42 dana bliži kraju.

Američki Senat je sinoć glasao za usvajanje zakona kojim se prekida blokada i finansira vlada do 30. januara.

Predstavnički dom Kongresa ce o tome raspravljati u sredu.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je u ponedeljak da ce smanjiti platu svakom kontroloru letenja koji se ne vrati na posao i da ce pozdraviti otkaze radnicima koji se ne pojave na poslu.

Zbog blokade rada vlade 13.000 kontrolora letenja i 50.000 agenata Administracije za bezbednost transporta rade bez plate.

Desetine hiljada letova je otkazano ili odloženo od 1. oktobra kada je blokada počela.



Autor: A.A.