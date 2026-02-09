AKTUELNO

Extra

KRAJ JEDNOG GLASA GENERACIJE: Kako je umro Tupac Šakur?

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Frank Wiese ||

Smrt Tupaka Amaru Šakura, jednog od najuticajnijih repera u istoriji hip-hopa, potresla je muzički svet i ostavila dubok trag koji se oseća i danas. Tupak je preminuo 13. septembra 1996. godine u Las Vegasu, šest dana nakon što je teško ranjen u pucnjavi. Imao je samo 25 godina.

U noći 7. septembra, nakon boks meča Majka Tajsona, Tupak je bio u automobilu sa Šugom Najtom kada su nepoznate osobe otvorile vatru. Pogođen je sa više metaka i hitno prebačen u bolnicu, gde se danima borio za život. Uprkos naporima lekara, preminuo je od posledica ranjavanja.

Tupakova smrt brzo je postala više od tragičnog događaja — pretvorila se u simbol nasilja, sukoba i nepravdi o kojima je često govorio u svojoj muzici. Bio je poznat po sirovim i emotivnim tekstovima u kojima je obrađivao teme rasizma, siromaštva, policijske brutalnosti, ali i nade, ljubavi i unutrašnje borbe. Njegova umetnost bila je glas onih koji se retko čuju.

Ubistvo Tupaka Šakura nikada nije u potpunosti rasvetljeno, što je dodatno pojačalo mit i misteriju oko njegovog života i smrti. Godinama su kružile teorije, spekulacije i kontroverze, ali jedno je sigurno: Tupak je ostavio neizbrisiv trag u muzici i popularnoj kulturi.

I danas, decenijama kasnije, njegove pesme i poruke žive. Smrt je prekinula njegov život, ali ne i njegov uticaj — Tupak Šakur ostao je legenda čiji glas i dalje odjekuje širom sveta.

Autor: D.Bošković

#Ranjavanje

#Smrt

#Tupak Šakur | Tupac Shakur

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Domaći

ISPISAO ISTORIJU, PA POGINUO U 30. GODINI! Naš legendarni košarkaš je prvi sportista koji je sahranjen u Aleji: Družio se sa čuvenim nobelovcem

Domaći

TRI VERZIJE NERASVETLJENE SMRTI NAŠEG PEVAČA: Jedan svedok je tvrdio da se bacio s mosta, a nakon nekoliko dana porodici je stiglo KRATKO PISMO!

Fudbal

NAVIJAČI TUGUJU! PREMINULA LEGENDA REAL MADRIDA I ŠPANSKE REPREZENTACIJE! Igrao je čuveni meč protiv Partizana, ostavio je neizbrisiv trag!

Domaći

Bivši muž Snežane Savić u 76. godini dobio blizance sa ovom ženom: Godinu dana od njegove smrti ona otkrila kako se nosi sa bolom

Ostali sportovi

Dvanaest godina bez Uroša Marovića: Legenda vaterpola i čovek velikog srca

Domaći

Emotivna objava ćerke Nenada Nenadovića: Na godišnjicu njegove smrti mnoge dovela do suza: Ljubav je... (FOTO)