KRAJ JEDNOG GLASA GENERACIJE: Kako je umro Tupac Šakur?

Smrt Tupaka Amaru Šakura, jednog od najuticajnijih repera u istoriji hip-hopa, potresla je muzički svet i ostavila dubok trag koji se oseća i danas. Tupak je preminuo 13. septembra 1996. godine u Las Vegasu, šest dana nakon što je teško ranjen u pucnjavi. Imao je samo 25 godina.

U noći 7. septembra, nakon boks meča Majka Tajsona, Tupak je bio u automobilu sa Šugom Najtom kada su nepoznate osobe otvorile vatru. Pogođen je sa više metaka i hitno prebačen u bolnicu, gde se danima borio za život. Uprkos naporima lekara, preminuo je od posledica ranjavanja.

Tupakova smrt brzo je postala više od tragičnog događaja — pretvorila se u simbol nasilja, sukoba i nepravdi o kojima je često govorio u svojoj muzici. Bio je poznat po sirovim i emotivnim tekstovima u kojima je obrađivao teme rasizma, siromaštva, policijske brutalnosti, ali i nade, ljubavi i unutrašnje borbe. Njegova umetnost bila je glas onih koji se retko čuju.

2Pac's last moments just hours before getting shot in Las Vegas, Nevada pic.twitter.com/0n7wBCDGM1 — 2pacunlimited 𓃮 (@2pacunlimited) 07. септембар 2025.

Ubistvo Tupaka Šakura nikada nije u potpunosti rasvetljeno, što je dodatno pojačalo mit i misteriju oko njegovog života i smrti. Godinama su kružile teorije, spekulacije i kontroverze, ali jedno je sigurno: Tupak je ostavio neizbrisiv trag u muzici i popularnoj kulturi.

I danas, decenijama kasnije, njegove pesme i poruke žive. Smrt je prekinula njegov život, ali ne i njegov uticaj — Tupak Šakur ostao je legenda čiji glas i dalje odjekuje širom sveta.

Autor: D.Bošković