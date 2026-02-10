Naučnici šokirani otkrićem o kitovima ubicama: Menja se sve što smo znali o njima

Orke ili kitovi ubice (Orcinus orca) važe za najdominantnije predatore svetskih okeana. Iako biološki pripadaju porodici delfina, njihova snaga, brzina i inteligencija daleko prevazilaze većinu morskih vrsta - uključujući velike bele ajkule i plave kitove, koji se takođe nalaze na njihovom jelovniku.

Ono što ih čini gotovo jedinstvenima jeste činjenica da nemaju prirodnih neprijatelja, prenosi Unilad.

Simboličan "napad prirode"

Poslednjih godina, pažnju javnosti privuklo je neobično ponašanje jata orki koje je u više navrata napadalo jahte u području Gibraltarskog moreuza.

Ovi incidenti, koji su se brzo proširili društvenim mrežama, često su tumačeni i kao simboličan “napad prirode” na bogate vlasnike luksuznih plovila.

Jato je predvodila ženka poznata pod imenom Bela Gladis, a naučnike je posebno zaintrigiralo to što su ove orke, za razliku od većine srodnika, bile izuzetno tihe (inače su poznate po složenoj i glasnoj komunikaciji, jer žive u društveno organizovanim zajednicama koje predvode ženke).

Istraživanje donelo iznenađenje

Zahvaljujući ranijim istraživanjima, naučnici su utvrdili da različite populacije orki koriste različite zvučne obrasce - nalik dijalektima kod ljudi. Neke grupe čak imaju sličnosti u oglašavanju, što je otvorilo pitanje da li bi se mogle međusobno razumeti.

Sličan fenomen primećen je i kod kitova ulješura (Physeter catadon), koji imaju najveći mozak u životinjskom carstvu.

Međutim, novo istraživanje donelo je iznenađenje. Naučnici su identifikovali potpuno novi "dijalekat" upravo kod jata koje je napadalo jahte - otkriće koje opisuju kao “pronalazak potpuno novog jezika”.

“Ove orke proučavamo već 30 godina. Do sada se verovalo da su gotovo neme. Sada znamo da njihovi pozivi nemaju nikakve sličnosti s bilo kojom drugom populacijom“, rekao je biolog Reno de Stefanis.

Ogromna razlika

On je dodao da je otkriće izuzetno važno sa aspekta očuvanja raznolikosti među životinjama, uporedivši ga sa “iznenadnim otkrićem novog ljudskog jezika usred Evrope”.

Prema njegovim rečima, razlike između ovog jata i drugih orki su toliko velike da je gotovo nemoguće da bi se međusobno razumele.

“To je kao razlika između arapskog i latinskog jezika“, slikovito je objasnio.

Jedinstven "dijalekat"

Studija, objavljena u stručnom časopisu “Journal of Marine Science and Engineering”, pokazuje da ovaj jedinstveni "dijalekat" koristi oko 40 orki koje se kreću na ogromnom prostoru - od Gibraltara, duž atlantske obale Iberijskog poluostrva, pa povremeno sve do Lamanša.

Ipak, svega 15 jedinki bilo je direktno uključeno u napade na jahte, tokom kojih je zabeleženo oko 700 interakcija, uključujući i potonuće više jedrilica.

Uprkos svojoj reputaciji, u prirodi nikada nije zabeležen slučaj da je orka usmrtila čoveka. Ovakvi incidenti povezani sa orkama dogodili su se isključivo u zatočeništvu, što dodatno komplikuje rasprave o njihovom ponašanju i odnosu prema ljudima.

Autor: Marija Radić