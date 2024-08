Dugačka je 6 metara, a telo joj je puno ožiljaka: Jedna od najvećih belih ajkula na planeti snimljena kamerom (VIDEO)

Ženka velike bele ajkule dobila je ime Deep Blue (Veliko Plavetnilo), a predstavlja jednog od najvećih morskih predatora ikada snimljenih kamerom.

Prvi put je primetio istraživač Maurisio Hojos Padilja u vodama blizu meksičkog ostrva Gvadalupe, 2013. godine. Veruje se da je dugačka 6,1 metar, teška dve tone i stara najmanje 60 godina.

Na društvenim mrežama možete pronaći brojne snimke Deep Blue na kojima deluje mirna i neagresivna u društvu ljudi i delfina.

Deep Blue, the biggest great white shark on record as of now. She’s estimated to be about 20 feet long, and 5,500 lbs in weight. pic.twitter.com/gN4WsBujYJ

Ogromni predator je prepoznatljiv po brojnim ožiljcima na telu, a ovako je istraživač Majkl Majer opisao njihov susret, tokom ekspedicije Nautilus Explorer.

“Bila je veoma radoznala. Nije bila agresivna i stalno je kružila oko nas. Dugo smo ronili, a kada smo se vratili na brod, svi smo bili oduševljeni”, kazao je.

Deep Blue se našla i pred kamerom Oušn Remzi, koja je posvećena proučavanju morskog sveta, prenosi The Sun.

“Naišla je na lešinu kita ulješura nadomak obale Havaja. Posmatrali smo iz daljine kako mu prilazi i kida meso”, objasnila je.

DEEP BLUE



In 2019, the diver Ocean Ramsey encountered 20ft Great White Shark in Hawaii



Deep Blue is a female great white shark that is estimated to be 6.1 m (20 ft) long or bigger and is now sixty years old. She is believed to be one of the biggest ever recorded in history pic.twitter.com/UFcgrhytLc