Panika u Kijevu! Rusija sprema jedan od najvećih raketnih napada na Ukrajinu: U pripravnosti raketonosci Tu-95 i bombarderi Tu-22

Proukrajinski izvori navode da Rusija uskoro sprema jedan od najvećih raketnih napada na Ukrajinu u bliskoj budućnosti.

U prilog tome govori i broj letelica koji su razmeštene na severu Evrope na poluostrvu Kola u Murmanskoj oblasti na severu Rusije.

Prema podacima koji objavljuju ukrajinski izvori, a na osnovu analize satelitskih snimaka koji su naparavili komercijalni sateliti izbrojan je rekordni broj letelica u ovoj vazduhoplovnoj bazi Olenja.

U pitanju je 14 aviona Tu-95MS i 13 aviona Tu-22M3

