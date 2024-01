OTIŠAO JE FRANC BEKENBAUER! Preminuo jedan od najvećih igrača u istoriji nemačkog fudbala!

Jedan od najvećih igrača u istoriji nemačkog fudbal Franc Bekenbauer preminuo je danas u 78. godini.

Legendarni fuidbaler bolovao je od Alzheimerove bolest koja se značajno pogoršala, a danas je došla vest da je preminuo.

Bekenbauer, koji je sa Nemačkom osvojio Svetsko prvenstvo kao igrač 1974., a potom i kao selektor 1990. godine, se u poslednje vrijeme nije pojavljivao u javnosti.

Franz Beckenbauer, a German football legend, died on Sunday at the age of 78, his family told dpa. pic.twitter.com/OkTgwaXo4C